Другого "походу на москву" не буде: Данілов оцінив ймовірність розпаду росії

У РНБО переконані, що розвалу росії не уникнути

У росії не буде ще одного "походу на москву" на кшталт того, який влаштувала ПВК "Вагнера" влітку, проте фрагментація рф це питання "короткого часу".

Як розповів в ефірі єдиного марафону українських новин секретар РНБО Олексій Данілов, ситуація із розвалом рф може нагадувати розпад СРСР.

"Те, що там назріває, і "угруповання ГКЧП", як це було 1991 року, воно там уже зріє і вони вже там купкуються, це точно відомий факт. І ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається", — сказав Данилів.

При цьому він зазначив, що олігархічні групи, які жили своїм життям у росії, після початку вторгнення забули про те, що таке спокій. Тому він вважає, що новий бунт відбудеться там через короткий проміжок часу, а чутки про хворобу і смерть глави Чечні рамзана кадирова є одним із факторів, які впливатимуть на розвиток подій.

"Я можу сказати, що на це вже впливати ніхто не зможе, росія змушена буде фрагментуватися і це станеться обов’язково за нашого життя. І ніяка сила зупинити це не зможе, тому що це історичний процес", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 24 червня пригожин звинуватив міноборони росії в обстрілах найманців і заявив про початок "громадянської війни". "Вагнерівцям" вдалося за день взяти під свій контроль Ростов і Воронеж, після чого озброєна колона рушила на Москву.

Втім, на цьому все закінчилося, оскільки на прохання олександра лукашенка той погодився "не розпочинати кровопролиття".

23 серпня бізнес-джет Embraer, що належав ватажку ПВК "Вагнера" євгену пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Через десять хвилин після зльоту літак впав біля населеного пункту Куженкіно. Внаслідок катастрофи загинули десять людей, троє з яких були членами екіпажу, а пізніше з’явилося підтвердження того, що також було знайдено тіло самого пригожина.