Минкульт республики не стал оспаривать запрет

В россии разгорелся скандал из-за популярного якутского фильма "Айта", в котором на федеральном уровне увидели проявление национализма. Картину запретил Роскомнадзор.

Запрет вызвал резкую реакцию в республике Саха (Якутия). Одна из ведущих местных газет "Якутск вечерний" вышла с заголовком "Роскомпозор", сообщает Радио .Свобода

Картина режиссера Степана Бурнашева рассказывает о попытке якутов отомстить русскому полицейскому Афоне после самоубийства беременной школьницы, которая оставила предсмертную записку "Афоня, я тебя ненавижу!". В итоге выясняется, что девушка имела в виду якутского школьника из соседнего посёлка. Фильм вышел в прокат в марте 2023 года и стала самым кассовым в истории якутского кино.

Сам Бурнашев заявил, что не понимает причин блокировки, он написал письмо в Роскомнадзор и пояснил: снимал картину о том, что "деление на "своих" и "чужих" может привести к трагедии.

Напомним, в проявлениях национального самосознания российских регионов многие аналитики видят предпосылки будущего развала россии. Отметим, "Телеграф" писал, что о перспективах распада рф думает бывший секретарь СНБО, академик Владимир Горбулин.