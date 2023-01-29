Распадется ли россия из-за войны в Украине: экс-секретарь СНБО назвал главное условие

Владимир Горбулин прокомментировал факторы, которые сильно бьют по путинскому режиму

Распад россии на отдельные государства после проигрыша войны против Украины является вполне вероятным сценарием, ведь российские власти выстроили автократию, которая по объективным соображениям просто не способна долгое время быть жизнеспособной.

Такое мнение на творческой встрече в Киеве 27 января высказал бывший секретарь СНБО, академик Владимир Горбулин.

"На мой взгляд, практически уже началась мировая война. Это не преувеличение. С одной стороны есть страны, которые помогают нам на "Рамштайне". С другой стороны, россии помогают Северная Корея, Никарагуа и т.д. Это очень странная, но коалиция. Ситуация складывается таким образом, что сегодня поставлена на кон будущая судьба человечества… (Распад россии, — Авт.) — это очень непростая история. Но сегодняшняя российская государственная структура — абсолютная автократия. Она не может долго существовать. Мы не можем с вами назвать ни одной империи, которые живы до сих пор", — отметил он.

В качестве аргумента Горбулин вспомнил, как еще в начале 1980-х на Западе представители научных кругов уже говорили о распаде СССР, как о вполне вероятном сценарии. Первые признаки центробежных тенденций в советском государстве начались с середины 80-х, когда страну возглавил Михаил Горбачев. Впрочем, даже ученые СССР в такое развитие событий не верили практически до конца.

Также, по словам экс-секретаря СНБО, победа Украины в войне против россии является вполне вероятной перспективой, учитывая несколько факторов — мужество украинцев, западную помощь и развитие вооружения собственного производства.

"Победой можно считать то время, когда Украина сможет жить, работать и развиваться как государство без всякой угрозы с северо-восточного направления. В принципе сегодня нормальный демократический мир заинтересован в том, чтобы Украина победила. И на этом Киеву нужно строить свою политику. Иначе будет очень тяжело выжить и победить… Украина в будущем будет в таком окружении, когда будет вынуждена помнить, что защита — это одна из первых функций ее государства. Это не очень оптимистично, но сегодня это горькая правда… Приведу такой пример из истории, когда 300 спартанцев выдержали в Фермопильском проходе 300-тысячную армию Ксеркса. У нас нет Фермопильского прохода, у нас 2400 км границы с россией. Но исключительно за счет мужества украинского народа мы выстояли в тот кровавый март (во время первой фазы вторжения рф, — Авт.)", — отметил Горбулин.

В контексте вооруженного потенциала Украины он напомнил, что из 20 ракетных программ в мире в конце 20-го века 12 разработок велись в Днепре на отечественных предприятиях ВПК.

"Украине не только нужно, а необходимо производить собственное оружие", — добавил бывший секретарь СНБО.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прогнозировал сложный период в противостоянии с рф. По его словам, всем стало ясно, что февральского обострения на фронте не избежать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему украинским военным тоже не стоит затягивать с возможным наступлением. Свою позицию озвучивал полковник запаса Роман Свитан.