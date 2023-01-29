Чи розпадеться росія через війну в Україні: екссекретар РНБО назвав головну умову

Володимир Горбулін прокоментував фактори, які потужно б'ють по путінському режиму

Розпад росії на окремі держави після програшу війни проти України є цілком ймовірним сценарієм, адже російська влада вибудувала автократію, яка з об'єктивних міркувань просто не здатна тривалий час бути життєздатною.

Таку думку на творчій зустрічі у Києві 27 січня висловив колишній секретар РНБО, академік Володимир Горбулін.

"На мій погляд, практично вже розпочалась світова війна. Це не перебільшення. З одного боку є країни, які допомагають нам на "Рамштайні". З іншого боку росії допомагають Північна Корея, Нікарагуа і т.д. Це дуже дивна, але коаліція. Ситуація складається таким чином, що сьогодні поставлена на кін майбутня доля людства… (Розпад росії, — Авт.) — це дуже непроста історія. Але сьогоднішня російська державна структура — абсолютна автократія. Вона не може довго існувати. Ми не можемо з вами назвати жодної імперії, які живі до цієї пори", — зазначив він.

У якості аргументу Горбулін пригадав, як на початку 1980-х на Заході представники наукових кіл вже говорили про розпад СРСР як цілком ймовірний сценарій. Перші ж ознаки відцентрових тенденцій у радянській державі почалися з середини 80-х, коли країну очолив Михайло Горбачов. Втім, навіть науковці СРСР в такий розвиток подій не вірили практично до останнього.

За словами екссекретаря РНБО, перемога України у війні проти рф є цілком ймовірною перспективою з огляду на кілька факторів — мужність українців, західну допомогу та розвиток озброєння власного виробництва.

"Перемогою можна вважати той час, коли Україна зможе жити, працювати і розвиватися як держава без всякої загрози з північно-східного напрямку. В принципі, сьогодні нормальний демократичний світ зацікавлений у тому, щоб Україна перемогла. І на цьому Києву потрібно будувати свою політику. Інакше буде дуже важко вижити і перемогти… Україна в майбутньому буде в такому оточенні, коли буде вимушена пам'ятати, що захист — це одна з перших функцій її держави. Це не дуже оптимістично, але на сьогодні це гірка правда… Наведу такий приклад з історії, коли 300 спартанців витримали у Фермопільскому проході 300-тисячну армію Ксеркса. У нас немає Фермопільского проходу, у нас 2400 км кордону з росією. Але виключно за рахунок мужності українського народу ми вистояли той кривавий березень (під час першої фази вторгнення рф, — Авт.)", — зазначив Горбулін.

В контексті збройного потенціалу України він нагадав, що з 20 ракетних програм у світі наприкінці 20-го століття п'ять розробок велися в Дніпрі на вітчизняних підприємствах ВПК.

"Україні не тільки потрібно, а необхідно виробляти власну зброю", — додав колишній секретар РНБО.

Як повідомлялося, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов прогнозував складний період у протистоянні з рф. За його словами, всім стало ясно, що лютневого загострення на фронті не уникнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українським військовим теж не варто затягувати із можливим наступом. Свою позицію озвучував полковник запасу Роман Світан.