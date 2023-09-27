Чтобы не зависеть от Крыма, россияне строят новую железную дорогу в Украине: чем это грозит (карта)

Прямое железнодорожное сообщение из россии на фронт решит проблемы россиян

Российские оккупанты хотят проложить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем, Волновахой и Донецком. Если им это удастся, то зависимость от железной дороги на Крымском мосту в разы снизится.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне уже приступили к реализации своего плана.

Так, враг уже начал строить железнодорожный мост возле с. Гранитное через реку Кальмиус. Если россиянам удастся завершить строительство, то ветвь Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха удастся включить в прямое железнодорожное сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. В таком случае россияне смогут перевозить технику, боеприпасы и личный состав прямиком с территории россии на фронт, не прибегая к использованию железной дороги на Крымском мосту. Это существенно усложнит ситуацию для Украины, так как помешать подкреплению сил оккупантов станет сложнее.

"На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", — отметил Петр Андрющенко.

Также он напомнил, что железнодорожное сообщение с Волоновахи на запад идет дальше через Розовку — Мелитополь в Крым, а на север — в Донецк.

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