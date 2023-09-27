Наши продвигаются: в ВСУ заинтриговали анонсом "хороших новостей", а у россиян паника

Аналогичное заявление сделали сразу двое военных

В Вооруженных силах Украины анонсировали новые успехи на фронте. А в это врея россияне распространяют панические сообщения.

27 сентября в официальном Telegram-канале командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского появилось видео боевой работы украинских операторов дронов на юге Украины. На нем можно увидеть подбитие вражеской бронетехники. Однако примечательным в этом посте оказалась его подпись. В ней генерал пишет, что наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян и добавляет "будут хорошие новости".

Стоит отметить, что за день до этого подобное заявление сделал и спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. В эфире "Эспрессо" он сообщил, что Силы обороны, находясь в окрестностях Вербового, готовятся к дальнейшим действиям. В частности, они создают оборонительные рубежи.

"Артиллерия ВСУ работает, а враг пытается восполнить свои потери. Противник подтягивает резервы, потому что боится прорыва. Считаю, что скоро будут хорошие новости", – добавил Штупун.

В это же время экс-глава "Роскосмоса" дмитрий рогозин, которого в кремле сделали "сенатором" Запорожской области, публикует у себя на странице такие сообщения: "Поперли. Много".

Напомним, ранее мы писали о том, что американский генерал резко ответил критикам контрнаступления ВСУ.