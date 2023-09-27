Щоб не залежати від Криму, росіяни будують нову залізницю в Україні: чим це загрожує (мапа)

Пряме залізничне сполучення з росії на фронт вирішить проблеми росіян

Російські окупанти хочуть прокласти пряме залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Якщо їм це вдасться, залежність від залізниці на Кримському мості в рази знизиться.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни вже розпочали реалізацію свого плану.

Так, ворог уже почав будувати залізничний міст біля с. Граніт через річку Кальміус. Якщо росіянам вдасться завершити будівництво, то гілку Маріуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха вдасться включити у пряме залізничне сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону. У такому разі росіяни зможуть перевозити техніку, боєприпаси та особовий склад прямо з території росії на фронт, не вдаючись до використання залізниці на Кримському мосту. Це суттєво ускладнить ситуацію для України, оскільки завадити підкріпленню сил окупантів стане складніше.

"На практиці це не лише глобальне розв'язання питання військової та цивільної логістики, а й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом", — зазначив Петро Андрющенко.

Також він нагадав, що залізничне сполучення з Волоновахи на захід йде далі через Розівку – Мелітополь до Криму, а на північ – до Донецька.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ВСУ має успіхи на фронті, а українцям пообіцяли незабаром хороші новини. Тим часом у росіян паніка на тлі контрнаступу ЗСУ.