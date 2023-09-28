Октябрь в 2023 году будет необычным: метеоролог рассказала про интересный нюанс с осадками

Обычно прогнозы выглядят иначе, говорят в Укргидрометцентре

Октябрь в 2023 году в Украине начнется резким похолоданием, после которого уже не стоит ожидать "бабьего лета". Кроме того, интересно сложится ситуация с осадками в течение месяца.

На этот момент "Телеграфу" указала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометцентра Вазира Мартазинова.

Как известно, часто так бывает, что в одной части Украины выпадает много осадков в определенный промежуток времени, в то время как в другой части страны сухо. Однако обычно между этими регионами есть области, где наблюдается промежуточное состояние погоды, незначительное количество осадков.

В октябре же в Украине будет так, что ситуация с осадками может кардинально отличаться в двух соседних областях.

Так, к примеру, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской области ожидаются разовые осадки в октябре. А в Киевской и Черниговской областях, которые граничат с Сумской и Полтавской, — ожидается выпадение 120-150% нормы осадков. Хотя обычно между засушливыми областями и регионами со сверхнормой осадков должна быть "переходная" зона с умеренными показателями осадков.

Прогноз, сколько ожидается осадков в октябре 2023 года

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда могут быть первые заморозки в 2023 году.