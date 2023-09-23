Магнітна буря триває: коли Сонце нарешті дасть передихнути українцям

Геомагнітні коливання досягають сили у 6 балів

У другій половині вересня Землю накрило потужною магнітною бурею, яка мучить метеочутливих людей уже кілька днів.

Однак геомагнітні коливання закінчаться незабаром. Так обіцяє прогноз сервісу meteoagent, який спирається на дані Центру прогнозу космічної погоди та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Згідно з свіжими даними, Земля знаходиться під впливом магнітної бурі силою в 6 балів (K-index 6), проте 24 вересня має бути вже її останній день, після чого до 25 числа сила коливань має опуститися до 4 балів, що вже не вважається магнітною бурею .

Наступна магнітна буря після цього очікується вже лише у середині жовтня. Однак враховуйте, що це поки що лише попередні дані, і до того часу ситуація ще може змінитися.

Графік магнітних бур вересень 2023

Як відомо, магнітною бурею вважаються геомагнітні коливання силою від 5 балів і вище — вони здатні впливати на роботу супутників, електромереж на Землі, а багато вагітних осіб, людей похилого віку та з хронічними хворобами скаржаться на мігрені та погане самопочуття під час посиленої магнітної активності.

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