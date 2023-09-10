Сонце неспокійне: чи чекати магнітних бур до кінця вересня

Розібралися, коли очікуються магнітні коливання найближчими тижнями

Останнім часом українці отримали невеликий перепочинок після дуже неспокійного в геомагнітному плані літа. Однак до кінця вересня очікується ще кілька магнітних збурень.

Про це можна судити за останніми прогнозами експертів сервісу METEOAGENT та Лабораторії сонячної астрономії tesis.xras.

Прогнози мають невеликі відмінності, проте сходяться в одному — до кінця вересня справжніх магнітних бур на Землі не очікується . А такими, як відомо, вважають магнітні коливання силою від 5 балів (K-index 5) і вище.

Однак геомагнітні обурення силою в 4 бали можуть очікуватися в наступні дні :

11-12 вересня;

16 вересня;

23 вересня;

28–30 вересня.

Вважається, що коливання силою в 4 бали ще не здатні впливати на роботу супутників та електромереж на Землі, проте деякі дуже метеочутливі люди можуть їх відчути. Або ближче до дат коливання може посилитися до потужності магнітної бурі.

Зауважимо, що вченими не доведено вплив магнітних бур на організм людини, проте багато метеочутливих людей, вагітних, осіб похилого віку та з хронічними хворобами стверджують, що відчувають слабкість і нездужання під час магнітних бур.

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