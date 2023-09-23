Магнитная буря продолжается: когда Солнце даст наконец передохнуть украинцам

Геомагнитные колебания достигают силы в 6 баллов

Во второй половине сентября Землю накрыло мощной магнитной бурей, которая мучит метеочувствительных людей уже несколько дней.

Однако геомагнитные колебания закончатся уже в скором времени. Так обещает прогноз сервиса meteoagent, который опирается на данные Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно свежим данным, Земля находится под воздействием магнитной бури силой в 6 баллов (K-index 6), однако 24 сентября должен быть уже ее последний день, после чего к 25 числу сила колебаний должна опуститься до 4 баллов, что уже не считается магнитной бурей.

Следующая магнитная буря после этого ожидается уже только в середине октября. Однако учитывайте, что это пока только предварительные данные, и до того времени ситуация еще может измениться.

График магнитных бурь сентябрь 2023

Как известно, магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов и выше, — они способны влиять на работу спутников, электросетей на Земле, а многие беременные, пожилые люди и лица с хроническими болезнями жалуются на мигрени и плохое самочувствие во время усиленной магнитной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значит день осеннего равноденствия для землян.