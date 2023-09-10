Солнце неспокойно: ждать ли магнитных бурь до конца сентября

Разобрались, когда ожидаются магнитные колебания в ближайшие недели

В последнее время украинцы получили небольшую передышку после очень беспокойного в геомагнитном плане лета. Однако до конца сентября ожидается еще несколько магнитных возмущений.

Об этом можно судить по последним прогнозам экспертов сервиса METEOAGENT и Лаборатории солнечной астрономии tesis.xras.

Прогнозы имеют небольшие отличия, однако сходятся в одном, — до конца сентября настоящих магнитных бурь на Земле не ожидается . А таковыми, как известно, считаются магнитные колебания силой от 5 баллов (K-index 5) и выше.

Однако геомагнитные возмущения силой в 4 балла могут ожидаться в следующие дни :

11-12 сентября;

16 сентября;

23 сентября;

28-30 сентября.

Считается, что колебания силой в 4 балла еще не способны влиять на работу спутников и электросетей на Земле, однако некоторые очень метеочувствительные люди могут их почувствовать. Или же ближе к датам колебание может усилиться до мощности магнитной бури.

Заметим, что учеными не доказано влияние магнитных бурь на организм человека, однако многие метеочувствительные, пожилые люди, беременные и лица с хроническими болезнями утверждают, что чувствуют слабость и недомогание во время магнитных бурь.

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