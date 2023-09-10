Солнце неспокойно: ждать ли магнитных бурь до конца сентября
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Разобрались, когда ожидаются магнитные колебания в ближайшие недели
В последнее время украинцы получили небольшую передышку после очень беспокойного в геомагнитном плане лета. Однако до конца сентября ожидается еще несколько магнитных возмущений.
Об этом можно судить по последним прогнозам экспертов сервиса METEOAGENT и Лаборатории солнечной астрономии tesis.xras.
Прогнозы имеют небольшие отличия, однако сходятся в одном, — до конца сентября настоящих магнитных бурь на Земле не ожидается. А таковыми, как известно, считаются магнитные колебания силой от 5 баллов (K-index 5) и выше.
Однако геомагнитные возмущения силой в 4 балла могут ожидаться в следующие дни:
- 11-12 сентября;
- 16 сентября;
- 23 сентября;
- 28-30 сентября.
Считается, что колебания силой в 4 балла еще не способны влиять на работу спутников и электросетей на Земле, однако некоторые очень метеочувствительные люди могут их почувствовать. Или же ближе к датам колебание может усилиться до мощности магнитной бури.
Заметим, что учеными не доказано влияние магнитных бурь на организм человека, однако многие метеочувствительные, пожилые люди, беременные и лица с хроническими болезнями утверждают, что чувствуют слабость и недомогание во время магнитных бурь.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, какая ожидается погода в Украине в течение осени по прогнозам народного синоптика.