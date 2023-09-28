Какой погоды ожидать украинцам от октября: известный синоптик озвучил прогноз на месяц

Второй осенний месяц в Украине принесет бабье лето

После аномально теплого сентября украинцев ждет не менее комфортная погода в октябре. В Украине будет мало осадков, зато температура воздуха будет выше нормы.

Такой прогноз погодных условий в Украине на октябрь 2023 года озвучил "Телеграфу" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Также эксперт спрогнозировал период наступления бабьего лета.

Как рассказывает метеоролог, на территории Украины погодные условия в октябре часто бывают капризными и переменчивыми, характерны значительные колебания метеорологических параметров (температуры воздуха, атмосферного давления и т.д.). Осадки наблюдаются в различном виде – от дождя и града до снега и ледяной крупы, случаются и грозы. Кроме того, заморозки для октября являются типичными, а во второй половине месяца иногда фиксировались зимние морозы с минимальными значениями до -15…-21 °С! Однако, по словам синоптика, в связи с изменениями климата за последние два десятилетия вероятность холодных октябрей снизилась, а минимальные значения температуру редко опускаются ниже -10 °С, да и то не каждый год.

"Мировые центры погоды, а также численные модели прогноза погоды указывают на высокую вероятность тёплого октября в нынешнем году. На протяжении большей части месяца ожидается преобладание антициклональной циркуляции. Данная особенность может привести к дефициту осадков", — сообщает Кибальчич.

Так, активность атмосферных фронтов и циклонов будет наблюдаться преимущественно в северном и северо-западном регионах Европы. На карте показано возможное распределение аномалий количества осадков (в мм) в октябре на территории Европы (по данным прогностической модели CFS).

Осадки в октябре на территории Европы. Данные CFS

Непосредственно на территории Украины, гласит прогноз, суммарное количество осадков за октябрь ожидается в пределах 20-60 мм, что ниже нормы на 20- 40%; в западных областях и в Карпатах дождей традиционно будет больше. Тогда как среднемесячная температура воздуха будет колебаться по стране в пределах +7…+13 °С, что выше нормы примерно на 1,3-2,5 °С. Наряду с этим, добавляет синоптик, вероятность более тёплого октября ожидается в западных, юго-западных областях и в Крыму, а на Севере Левобережья и на крайнем востоке Украины отклонение от нормы выйдет довольно незначительным (в пределах +0,4…+0,9 °С).

Когда бабье лето в Украине 2023

"Наступление бабьего лета прогнозируется во второй половине октября, но его продолжительность на данный момент рассчитать весьма затруднительно. Напомним, что "бабье лето" — это период относительно тёплой, солнечной и сухой погоды на фоне метеорологической осени (когда средняя температура воздуха ниже +15 °С), связанный с преобладанием антициклональной деятельности и воздушными массами с юга и юго-запада", — разъяснил Кибальчич.

Синоптик отмечает, что в связи с ожидаемым недостатком количества осадков, а также с учётом сложившейся негативной ситуацией на конец сентября, а первой половине следующего месяца сохранится тенденция развития почвенной засухи и чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс) в ряде областей центральной, южной и восточной Украины. Кибальчич настоятельно просит быть внимательными и осторожными при обращении с огнём на открытой местности и в лесных зонах. Метеоролог напоминает, что категорически запрещается сжигание листьев, ботвы и сухостоя, поскольку это крайне негативно влияет на качество воздуха, состояние экосистемы и влечёт за собой ответственность перед законом.

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