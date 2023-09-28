На яку погоду чекати українцям у жовтні: відомий синоптик озвучив прогноз на місяць

Другий осінній місяць в Україні принесе бабине літо

Після аномально теплого вересня на українців чекає не менш комфортна погода в жовтні. В Україні буде мало опадів, натомість температура повітря буде вищою за норму.

Такий прогноз погодних умов в Україні на жовтень 2023 року озвучив "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Також експерт спрогнозував період настання бабиного літа.

Як розповідає метеоролог, на території України погодні умови у жовтні часто бувають примхливими та мінливими, характерні значні коливання метеорологічних параметрів (температури повітря, атмосферного тиску тощо). Опади спостерігаються у різному вигляді – від дощу й граду до снігу та крижаної крупи, трапляються й грози. Крім того, заморозки для жовтня є типовими, а у другій половині місяця іноді фіксувалися зимові морози з мінімальними значеннями до -15…-21°С! Однак, за словами синоптика, через зміни клімату за останні два десятиліття ймовірність холодних жовтнів знизилася, а мінімальні значення температуру рідко опускаються нижче -10 °С, та й то не щороку.

"Світові центри погоди, а також чисельні моделі прогнозу погоди вказують на високу ймовірність теплого жовтня цього року. Упродовж більшої частини місяця очікується переважання антициклональної циркуляції. Ця особливість може призвести до дефіциту опадів", - повідомляє Кібальчич.

Так, активність атмосферних фронтів та циклонів спостерігатиметься переважно у північному й північно-західному регіонах Європи. На карті показано можливий розподіл аномалій кількості опадів (мм) у жовтні на території Європи (за даними прогностичної моделі CFS).

Опади у жовтні на території Європи. Дані CFS

Безпосередньо на території України, говорить прогноз, сумарна кількість опадів за жовтень очікується в межах 20-60 мм, що нижче за норму на 20-40%; у західних областях та у Карпатах дощів традиційно буде більше. Тоді як середньомісячна температура повітря коливатиметься по країні в межах +7…+13 °С, що вище за норму приблизно на 1,3-2,5 °С. Поряд із цим, додає синоптик, ймовірність теплішого жовтня очікується у західних, південно-західних областях та в Криму, а на Півночі Лівобережжя й на крайньому сході України відхилення від норми вийде досить незначним (у межах +0,4…+0,9 ° С).

Коли бабине літо в Україні 2023

"Наступ бабиного літа прогнозується в другій половині жовтня, але його тривалість на поточний момент розрахувати дуже важко. Нагадаємо, що "бабине літо" - це період відносно теплої, сонячної і сухої погоди на тлі метеорологічної осені (коли середня температура повітря нижче +15°С), пов’язаний з переважанням антициклональної діяльності та повітряними масами з півдня і південного заходу", — роз’яснив Кібальчич.

Синоптик зазначає, що у зв’язку з очікуваним дефіцитом кількості опадів, а також з урахуванням негативної ситуації, що склалася на кінець вересня, а першій половині наступного місяця збережеться тенденція розвитку ґрунтової посухи та надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас) у ряді областей центральної, південної і східної України. Кібальчич вимагає бути уважними й обережними при поводженні з вогнем на відкритій місцевості та в лісових зонах. Метеоролог нагадує, що категорично забороняється спалювання листя, бадилля та сухостою, оскільки це вкрай негативно впливає на якість повітря, стан екосистеми і тягне за собою відповідальність перед законом.

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