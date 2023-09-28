Грошовий гороскоп Таро на жовтень: Левам можуть повернути борги, а Риб чекає вигідна пропозиція

Другий місяць осені для більшості буде сприятливим

У жовтні 2023 року на деяких можуть чекати апатія та зниження доходів, проте разом із тим місяць також принесе багатьом ресурси для розвитку та можливості проявити себе.

На це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який ми склали для всіх знаків Зодіаку на жовтень 2023 року.

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А ось такі карти випали у розкладі на гроші та роботу на цей місяць:

Овен — Маг

Просто так на Вас багатство не впаде, але Ви безперечно досягнете успіхів завдяки старанням та заповзятливості, — жовтень буде сприятливим для цього.

Телець — Четвірка пентаклів

Це карта фінансової стабільності, накопичень та здатності міцно триматися за своє. У наступному місяці з грошима все має бути непогано, хоч і не настільки добре, як Вам хотілося б.

Близнюки — перевернутий Туз кубків

Поки всі блага, доленосні зустрічі та можливості розбагатіти пройдуть повз Вас, а надії на покращення фінансового стану не виправдаються. Ваші спроби або не ознаменуються успіхом, або не зможете їх гідно реалізувати.

Рак — перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Лев — Справедливість

У жовтні Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.

Діва — Світ

У наступному місяці на Вас чекає успішне вирішення фінансових питань, процвітання та достаток. Можливе також одержання спадщини, зміна місця проживання або далека дорога.

Терези — Паж пентаклів

Жовтень принесе ресурси для роботи. Якщо є бажання і можливість займатися якоюсь справою, то займайтеся, оскільки висока ймовірність, що вона виявиться прибутковою. Також настав чудовий час для укладання нових контактів та оформлення угод.

Скорпіон — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що наступного місяця Ви можете бути не організовані і літати в хмарах, тому плани і творчі задуми реалізувати не вдасться.

Стрілець — перевернутий Імператор

У перевернутому положенні це негативна карта в плані фінансів, можливо, у Вас можуть бути проблеми з деспотичним начальником, зниження доходів або "чорні" методи заробітку.

Козоріг — Шістка кубків

У цьому положенні карта обіцяє благополуччя та стабільність — проблеми вдасться розрулити, і нехай великих доходів не передбачається, Вам буде спокійно та затишно.

Водолій — Самітник

Самітник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.

Риби — Лицар кубків

Незабаром Ви можете отримати вигідну пропозицію чи грошові надходження, аванс. Слухайте свою інтуїцію, вона підкаже, як краще вчинити.

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