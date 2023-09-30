Пенсии, штрафы для ФОПов и воинский учет женщин: что еще ждет украинцев с 1 октября

Изменения с октября будут неприятными для одних и весьма прибыльными для других украинцев

С 1 октября в Украине произойдут изменения, которые затронут несколько категорий наших граждан — пенсионеров, автомобилистов, мелких предпринимателей и других. Как оказалось, в IV квартале 2023-го хороших перемен будет не так уж и много. "Телеграф" разбирался, чего ждать украинцам от начала второго месяца осени.

Коммуналка не подорожает

Хорошей новостью будет то, что отопительный сезон начнется без повышения тарифов на услуги ЖКХ, что особенно приятно после летнего подорожания тарифов на воду.

При этом ни газ, ни отопление дорожать не будут, ведь еще летом 2022 года Кабмин принял мораторий на рост тарифов на тепло и природный газ до окончания военного положения и шесть месяцев после него. То есть, повышения цен на них можно не опасаться, и потребители природного газа у "Нафтогаза" по-прежнему будут платить 7,96 грн за 1 кубометр.

После повышения тарифа на электроэнергию ее цена пока расти не будет и составит 2,64 грн за 1 кВт. Если вы опасаетесь, что даже по нынешним тарифам коммунальные платежи будут слишком высокими, можно подумать об оформлении субсидии на отопительный сезон, что сделать теперь стало проще.

Пенсию повысят, но не всем

Второй приятной новостью с 1 октября станет рост пенсии. Правда, не для всех, а только для тех пенсионеров, которым с этого месяца исполнится 70, 75 или 80 лет. Доплата к пенсии в таком случае составит соответственно 300, 400 и 570 гривен.

Также те, кто пока еще не вышел на пенсию, могут узнать ее будущий размер, и самостоятельно доплатить страховые взносы, если есть желание, чтобы его пенсия была больше. Или помочь вашим родным получать бо́льшую пенсию уже сейчас, заплатив взносы для меценатской пенсии.

Штрафы за нарушения ПДД вырастут

Куда более неприятной новостью для украинских автовладельцев станет вступление в силу с 1 октября новых штрафов за нарушения Правил дорожного движения, согласно Закону Украины 1231-IX.

Самая большая сумма штрафа, которая может быть назначена нарушителю, составляет 40 тысяч гривен. А в некоторых случаях, когда есть серьезные нарушения, водитель может поплатиться правом управления автомобилем на несколько лет.

В частности, речь идет о таких правонарушениях как:

штраф в размере 20400 гривен налагается на водителя, который продолжал управлять транспортным средством после того, как его лишили этого права по решению суда;

если такое нарушение совершено дважды, штраф удваивается и составит 40800 гривен.

Теперь суд может запретить человеку управлять автомобилем сроком от 5 до 7 лет или наложить на него административный арест. Лишают права вождения за создание аварийной ситуации (до одного года), оставление места ДТП (до двух лет), управление в состоянии опьянения и т.д.

За ошибку с РРО ФОПов будут штрафовать

В связи с военным положением жизнь малого бизнеса в Украине была облегчена, но с 1 октября часть этих послаблений отменили. В частности, законом Украины от 30 июня №3219 возвращаются штрафы за продажу товара без РРО – регистратора расчетных операций или проще говоря кассовых аппаратов.

Размер штрафа будет зависеть от трех факторов – суммы товара, проданного без чека РРО, является ли это первым нарушением и самого нарушения.

Так, при первой продаже товара без чека штраф составит 100% стоимости проданного таким образом товара, при последующих нарушениях – 150%. Если ФОП не отчитается о продажах через РРО в налоговую, он заплатит штраф в 510 гривен. При этом сервисные центры которые ремонтируют РРО, могут заплатить штраф до 5 минимальных зарплат – сейчас это 33 500 гривен, если не отремонтируют вовремя кассовый аппарат по гарантийному ремонту.

Для женщин – воинский учет и свобода перемещения

Также с 1 октября некоторые украинские женщины должны встать на обязательный воинский учет. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это касается женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, а также других специальностей, которые определены в перечне, утвержденном приказом Министерства обороны.

Но при этом никаких ограничений на пересечение государственной границы представителями данных профессий нет.

А тем временем уже с начала октября активно муссируется вопрос возможного роста курса доллара, "Телеграф" выяснил, есть ли основания для опасений.