Денежный гороскоп Таро на октябрь: Львам могут вернуть долги, а Рыб ждет выгодное предложение

Второй месяц осени для большинства будет благоприятным

В октябре 2023 года некоторых могут ждать апатия и снижение доходов, однако вместе с тем месяц также принесет многим ресурсы для развития и возможности проявить себя.

На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который мы составили для всех знаков Зодиака на октябрь 2023 года.

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А вот такие карты выпали в раскладе на деньги и работу на этот месяц:

Овен — Маг

Даром на Вас богатство не свалится, но Вы определенно достигнете успехов благодаря труду и предприимчивости, — октябрь будет благоприятным для этого.

Телец — Четверка пентаклей

Это карта финансовой стабильности, накоплений и способности крепко держаться за своё. В следующем месяце с деньгами все должно быть неплохо, хотя и не настолько хорошо, как Вам бы хотелось.

Близнецы — перевернутый Туз кубков

Пока все блага, судьбоносные встречи и возможности разбогатеть пройдут мимо Вас, а надежды на улучшение финансового положения не оправдаются. Ваши попытки либо не ознаменуются успехом, либо Вы не сможете их достойно реализовать.

Рак — перевернутая Умеренность

В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.

Лев — Справедливость

В октябре Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.

Дева — Мир

В следующем месяце Вас ждет успешное решение финансовых вопросов, процветание и изобилие. Возможно также получение наследства, смена места жительства или дальняя дорога.

Весы — Паж пентаклей

Октябрь принесет Вам ресурсы для работы. Если есть желание и возможность заниматься каким-то делом, — то занимайтесь, поскольку высока вероятность, что оно окажется прибыльным. Также наступило отличное время для заключения новых контактов и оформления сделок.

Скорпион — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что в следующем месяце Вы можете быть не организованы и летать в облаках, в связи с чем планы и творческие задумки реализовать не удастся.

Стрелец — перевернутый Император

В перевернутом положении это негативная карта в плане финансов, — возможно, у Вас могут быть проблемы с деспотичным начальником, снижение доходов или же "черные" методы заработка.

Козерог — Шестерка кубков

В этом положении карта обещает благополучие и стабильность, — проблемы удастся разрулить, и пусть больших доходов не предвидится, Вам будет спокойно и уютно.

Водолей — Отшельник

Отшельник выше мирских благ (среди которых и деньги), и предупреждает, что Вас может ждать простая аскетическую жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.

Рыбы — Рыцарь кубков

В скором времени Вы можете получить выгодное предложение или денежные поступления, аванс. Слушайте свою интуицию, она подскажет, как лучше поступить.

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