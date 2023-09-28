Денежный гороскоп Таро на октябрь: Львам могут вернуть долги, а Рыб ждет выгодное предложение
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Второй месяц осени для большинства будет благоприятным
В октябре 2023 года некоторых могут ждать апатия и снижение доходов, однако вместе с тем месяц также принесет многим ресурсы для развития и возможности проявить себя.
На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который мы составили для всех знаков Зодиака на октябрь 2023 года.
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А вот такие карты выпали в раскладе на деньги и работу на этот месяц:
Овен — Маг
Даром на Вас богатство не свалится, но Вы определенно достигнете успехов благодаря труду и предприимчивости, — октябрь будет благоприятным для этого.
Телец — Четверка пентаклей
Это карта финансовой стабильности, накоплений и способности крепко держаться за своё. В следующем месяце с деньгами все должно быть неплохо, хотя и не настолько хорошо, как Вам бы хотелось.
Близнецы — перевернутый Туз кубков
Пока все блага, судьбоносные встречи и возможности разбогатеть пройдут мимо Вас, а надежды на улучшение финансового положения не оправдаются. Ваши попытки либо не ознаменуются успехом, либо Вы не сможете их достойно реализовать.
Рак — перевернутая Умеренность
В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.
Лев — Справедливость
В октябре Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.
Дева — Мир
В следующем месяце Вас ждет успешное решение финансовых вопросов, процветание и изобилие. Возможно также получение наследства, смена места жительства или дальняя дорога.
Весы — Паж пентаклей
Октябрь принесет Вам ресурсы для работы. Если есть желание и возможность заниматься каким-то делом, — то занимайтесь, поскольку высока вероятность, что оно окажется прибыльным. Также наступило отличное время для заключения новых контактов и оформления сделок.
Скорпион — перевернутая Четверка мечей
В этом положении карта говорит, что в следующем месяце Вы можете быть не организованы и летать в облаках, в связи с чем планы и творческие задумки реализовать не удастся.
Стрелец — перевернутый Император
В перевернутом положении это негативная карта в плане финансов, — возможно, у Вас могут быть проблемы с деспотичным начальником, снижение доходов или же "черные" методы заработка.
Козерог — Шестерка кубков
В этом положении карта обещает благополучие и стабильность, — проблемы удастся разрулить, и пусть больших доходов не предвидится, Вам будет спокойно и уютно.
Водолей — Отшельник
Отшельник выше мирских благ (среди которых и деньги), и предупреждает, что Вас может ждать простая аскетическую жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.
Рыбы — Рыцарь кубков
В скором времени Вы можете получить выгодное предложение или денежные поступления, аванс. Слушайте свою интуицию, она подскажет, как лучше поступить.
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