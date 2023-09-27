Не штраф і не в’язниця: в Україні запроваджують новий вид покарання

Нове покарання стане альтернативою позбавлення волі

В Україні запроваджують новий вид покарання – пробаційний нагляд. Відповідний закон №9185 підписав президент України Володимир Зеленський.

Він стане альтернативою обмеженню чи позбавленню волі. Подробиці повідомили у Міністерстві юстиції України.

Згідно з новим законом, пробаціональне спостереження може бути призначене терміном від одного до п’яти років. Для неповнолітніх громадян термін може становити один-два роки.

Пробаціональне спостереження передбачатиме низку зобов’язань:

· Періодично з’являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації;

· повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи чи навчання;

· не залишати межі України без погодження з уповноваженим органом із пробації.

За невиконання цих вимог може бути застосоване суворіше покарання.

До кого застосовуватимуть нове покарання?

Новий вид покарання тепер може бути застосований за:

· Зараження ВІЛ або іншою невиліковною інфекційною хворобою;

· Ухилення від сплати аліментів;

· Зараження венеричною хворобою;

· Ненадання допомоги хворому медпрацівником;

· Експлуатацію дітей;

· Побої та тортури;

· Домашнє насильство;

· Погрози вбивством;

· Примушення до вступу в статевий зв’язок;

· Невиплату зарплати, стипендії, пенсії або інших встановлених законом виплат;

· Підробку документів і т.д

Загалом таких пунктів понад 140.

У Мін’юсті наголосили, що запровадження пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенітенціарної системи. Нове покарання розширить можливості виправлення особистості без ізоляції від суспільства. Закон набуде чинності за півроку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада країни хоче ввести покарання для військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно виїхали з країни під час загальної мобілізації.