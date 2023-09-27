Не штраф и не тюрьма: в Украине вводят новый вид наказания

Новое наказание станет альтернативой лишения свободы

В Украине вводят новый вид наказания — пробационный надзор. Соответствующий закон №9185 уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Он станет альтернативой ограничению или лишению свободы. Подробности сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Согласно новому закону, пробоциональное наблюдение может быть назначено на срок от одного до пяти лет. Для несовершеннолетних граждан срок может составить один-два года.

Пробоциональное наблюдение будет предусматривать ряд обязательств:

· периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

· сообщать об изменении своего места жительства, работы или учебы;

· не покидать пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

За неисполнение этих требований может быть применено более суровое наказание.

К кому смогу применять новое наказание?

Новый вид наказания теперь может быть применен за:

· заражение ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной болезнью;

· уклонение от уплаты алиментов;

· заражение венерической болезнью;

· неоказание помощи больному медработником;

· эксплуатацию детей;

· побои и пытки;

· домашнее насилие;

· угрозы убийством;

· принуждение к вступлению в половую связь;

· невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;

· подделку документов и т.д

Всего таких пунктов более 140-ти.

В Минюсте подчеркнули, что введение пробационного надзора поспособствует гуманизации пенитенциарной системы. Новое наказание расширит возможности для исправления личности без изоляции от общества. Закон вступит в силу через полгода.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти страны хотят ввести наказание для военнообязанных мужчин, которые незаконно уехали из страны во время всеобщей мобилизации.