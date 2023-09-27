Не штраф и не тюрьма: в Украине вводят новый вид наказания
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Новое наказание станет альтернативой лишения свободы
В Украине вводят новый вид наказания — пробационный надзор. Соответствующий закон №9185 уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Он станет альтернативой ограничению или лишению свободы. Подробности сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Согласно новому закону, пробоциональное наблюдение может быть назначено на срок от одного до пяти лет. Для несовершеннолетних граждан срок может составить один-два года.
Пробоциональное наблюдение будет предусматривать ряд обязательств:
· периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
· сообщать об изменении своего места жительства, работы или учебы;
· не покидать пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.
За неисполнение этих требований может быть применено более суровое наказание.
К кому смогу применять новое наказание?
Новый вид наказания теперь может быть применен за:
· заражение ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной болезнью;
· уклонение от уплаты алиментов;
· заражение венерической болезнью;
· неоказание помощи больному медработником;
· эксплуатацию детей;
· побои и пытки;
· домашнее насилие;
· угрозы убийством;
· принуждение к вступлению в половую связь;
· невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;
· подделку документов и т.д
Всего таких пунктов более 140-ти.
В Минюсте подчеркнули, что введение пробационного надзора поспособствует гуманизации пенитенциарной системы. Новое наказание расширит возможности для исправления личности без изоляции от общества. Закон вступит в силу через полгода.
Ранее "Телеграф" сообщал, что власти страны хотят ввести наказание для военнообязанных мужчин, которые незаконно уехали из страны во время всеобщей мобилизации.