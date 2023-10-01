Это нужно знать каждому водителю: 1 октября в Украине появились новые штрафы и ПДД

Максимальная сумма штрафа составит более 40 тысяч гривен

С 1 октября 2023 года Украина перешла на "зимний" режим ПДД. Кроме этого, в силу вступили и могут скоро вступить и другие изменения для водителей.

"Телеграф" рассказывает о том, что должны помнить украинцы. Незнание этих правил может ударить карману.

Так, согласно правилам дорожного движения, с 1 октября по 1 мая водители всех механических транспортных средств за городом должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. В противном случае нарушители будет привлечены к ответственности. Штраф — от 425 до 510 гривен.

С 1 октября по 1 мая прекращается действие разрешения на повышение скорости до 80 км/ч на некоторых дорогах. Важно отметить, что штрафы за превышение скорости в Украине дифференцированы. Они зависят от фактической скорости движения транспортного средства и последствий. По состоянию на 1 октября они составляют:

за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч платится 340 грн;

более чем на 50 км/ч – 1700 грн;

превышение установленной скорости, приведшее к созданию аварийной ситуации – 3400 грн (с последующей возможностью лишения прав).

В октябре введут новые штрафы за нарушение ПДД. Их суммы станут больше, а в случае неуплаты, водителя будут лишать прав. Больше всего нарушителям придется отдать за управлением автомобилем после того, как суд их лишил прав (20 400 гривен). При этом сумма удваивается, если такое произойдет еще раз.

Теперь суд может запретить человеку управлять автомобилем сроком от 5 до 7 лет или наложить на него административный арест. Лишают права вождения за создание аварийной ситуации (до одного года), оставление места ДТП (до двух лет), управление в состоянии опьянения и т.д.

Также в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, нацеленный налагать санкции на водителей, которые совершают дрифт на дорогах. За этот вид нарушений водители могут стать объектом штрафа, размер которого может достигать 17 тысяч гривен, а также кроме штрафа им может быть установлен годовой запрет на управление автотранспортом.

Напомним, что штрафы и новые правила ПДД это не единственные нововведения в Украине, которые вступают в силу 1 октября. Более подробно о всех новшествах вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

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