Секретные функции Volvo, о которых не знают даже опытные водители

Эти нюансы должны знать все владельцы Volvo

Volvo является одним из популярных автопроизводителей, создающих надежные, качественные и долговечные транспортные средства. У них много современных функций, делающих пользование автомобилем еще более удобным.

Однако есть много таких функций, о которых владельцы Volvo даже не догадывались. Об этом рассказывает автор ютуб-канала АркАн.

Багажник

Помимо основного отсека, в багажнике авто имеется малоприметное отделение, расположенное под крышкой. Его, конечно, видели все владельцы Volvo. Но мало кто замечал, что под этой крышкой есть специальные крючки. Оказывается, это держатель для сумок или пакетов.

Кстати, крышка держится крепко, не падает, есть специальная резинка для фиксации, поэтому владельцам авто будет удобно использовать ее крючки по назначению. Однако эту функцию не всегда можно использовать, потому что нужно постоянно держать багажник полупустым.

Как увеличить длину багажника

Все мы иногда перевозим в багажнике авто крупногабаритные вещи. И иногда бывает так, что места не хватает, даже если сложить задние сиденья. Оказывается, у Volvo можно сложить еще сиденья переднего пассажира (эта функция есть далеко не у всех современных авто).

Нажав на рычаги, находящиеся сзади под сиденьем, можно сложить его, тем самым значительно увеличив полезное пространство. Груз можно зафиксировать с помощью такелажных петель, которые расположены у пространства для ног переднего пассажира.

Автоматическая сборка боковых зеркал

Эта функция – не новинка для современных авто. Однако в Volvo она не включена в заводские настройки, а устанавливается в меню. Функцию можно включить/выключить самостоятельно, если не пользуетесь постоянно, или при проезде в узких местах. Для этого на дверке авто нужно одновременно нажать кнопки левого и правого зеркала.

Кстати, о дверях. В штатных местах в дверных ручках имеется специальный плафон. Линза есть, но она не подключена. Аналогичный плафон находится под ручкой, он должен освещать карман двери. Просто подключите их, чтобы получить дополнительную подсветку в салоне.

Зачем плоский ключ?

Ни дня кого не секрет, что в пульте дистанционного управления есть еще так называемый плоский ключ. Им мы можем закрыть бардачок, повернув на 90 градусов. А если повернуть на 180 градусов, можно закрыть еще и же багажник. Это удобно, когда вы оставляете машину на сервисе, а у вас там лежат ценные вещи.

Если разрядился аккумулятор или батарейка на пульте дистанционного управления, то в салон авто также можно попасть с помощью механического ключа. Еще плоский ключ поможет в авто с автоматической коробкой передач. Если ТС сломалось, а вам нужно перевести коробку на нейтральную передачу, можно использовать ключ, как показано на фото.

А еще ним можно включить или выключить функцию передних подушек безопасности. Их обычно отключают, когда перевозят ребенка на переднем сиденье. Более о полезных функциях смотрите в видео:

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