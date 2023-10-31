На самом популярном в Украине электрокаре отъездили 100 тыс. км: что случилось с батареей

Автомобиль не жалели

На самом популярном электрокаре в Украине – Volkswagen – отъездили два с половиной года. За это время автомобиль получил пробег в 100 тысяч км.

Делали это в рамках долгосрочных испытаний германской автомобильной ассоциации ADAC. Тесты преследовали цель узнать, сколько емкости аккумулятора электрокара останется после ощутимого пробега, сообщают в ассоциации.

Результаты тестов Volkswagen ID. 3

Инженеры ассоциации проехали на электрокаре более 100 тысяч километров. После тестов они неожиданно для себя обнаружили, что батарея сохранила емкость в 93% от начальных показателей.

Кстати, согласно гарантии, после 8 лет эксплуатации или 160 тысяч километров пробега в батарее должно остаться 70% начальной емкости. Вместе с тем тестировщики не берегли батарею и заряжали ее на станциях до 100%, хотя производитель рекомендует заряжать только до 80%. Это сохраняет срок службы аккумулятора.

После тестов ассоциация проанализировала показатели авто по 8 основным и 300 дополнительным критериям. Рассматривались такие принципы, как влияние на окружающую среду, технологии, безопасность и т.д.

В результате ADAC порекомендовала регулярно проверять и устанавливать обновления программного обеспечения, ведь часто они приносят увеличение зарядной мощности. Также в одном из новых апдейтов ПО улучшили энергопотребление при холодных температурах.

Недостатками авто назвали медленную реакцию мультимедийной системы, плохое сенсорное управление на руле, неточные ползунки регулировки температуры в салоне и отсутствие такой функции, как прогрев батареи.

Ранее Телеграф сообщал, что доступный электрокар Volkswagen протестировали на трассе (видео).