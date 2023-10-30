Стоит каждой копейки: доступный электрокар Volkswagen протестировали на трассе (видео)

Оказывается, сегодня электрокар позволяет передвигаться между городами.

В Интернете часто публикуют обзоры современных и дорогих электрокаров, только вышедших на рынок. Да, они имеют большой запас хода, интеллектуальные функции, полный автопилот и многое другое.

Однако такие электрокары не каждому подойдут из-за высокой стоимости. В настоящее время существует много автомобилей с электрическими двигателями и приятным ценником. Такие машины можно увидеть в большом количестве в Украине. Однако мало кто реально осознает, насколько они практичны на наших дорогах и в условиях прохладного климата. Поэтому эксперты решили рассказать об одном из популярных и доступных электрокаров в Украине – Volkswagen e-Golf. Видео тестов опубликовали на канале " Первая электричка ".

В частности, народный автомобиль протестовали на его выносливость на трассе. Они определили, сколько километров пробега осенью он может предложить и насколько быстро заряжается на станциях быстрой зарядки электромобиль с емкостью батареи 36 кВт.

Детали теста

Для тестов взяли рестайлинговую модель Volkswagen e-Golf 2017 с пробегом 68 тысяч километров. В условиях тянучки при выезде из Киева Volkswagen e-Golf тратил 13.6 — 14,3 кВтч. А на трассе при скорости 100-120 км/ч расход электроэнергии составил 16,8-16,9 кВтч. Максимальный расход – 17.1 кВт на 100 км.

Эксперты во время тестов разрядили Volkswagen e-Golf почти до нуля, а точнее – до 2,5%. После 5 лет эксплуатации этого автомобиля и 68 тысяч километров пробега автомобиль смог проехать 171 километр на одном заряде.

Кстати, эксперт не рекомендует разряжать электрокар до нуля, как поступил он во время тестов, потому что очень часто возникают проблемы с запуском заряда. В этом случае необходимо включить медленную зарядку на 10-15 минут. На станции быстрой зарядки мощностью до 60 кВтч электрокар от 2% до 80% зарядился за 35 минут.

Что касается владельца этого авто, то он в целом доволен своим Volkswagen e-Golf, только отметил, что в отдельных случаях ему "чуть-чуть не хватает батареи". Видео тестов смотрите ниже:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что электрокар от Nissan за $13 000 расходится безумными тиражами.