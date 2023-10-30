Вартує кожної копійки: доступний електрокар Volkswagen протестували на трасі (відео)

Виявляється, сьогодні електрокар дозволяє пересуватися між містами

В Інтернеті часто публікують огляди сучасних та дорогих електрокарів, які тільки вийшли на ринок. Так, вони мають великий запас ходу, інтелектуальні функції, повний автопілот і багато іншого.

Проте такі електрокари не кожному підійдуть через високу вартість. Натомість зараз існує багато авто з електричними двигунами та приємним цінником. Такі машини можна побачити у великій кількості в Україні. Проте мало хто реально усвідомлює, наскільки вони є практичними на наших дорогах та в умовах прохолодного клімату. Тому експерти вирішили розповісти про один із популярних та доступних електрокарів в Україні — Volkswagen e-Golf. Відео тестів опублікували на каналі "Перша електричка".

Зокрема, народний автомобіль протестували на його витривалість на трасі. Вони визначили, скільки кілометрів пробігу восени він може запропонувати, і наскільки швидко заряджається на станціях швидкої зарядки електромобіль з ємністю батареї 36 кВт.

Деталі тесту

Для тестів взяли рестайлінгову модель Volkswagen e-Golf 2017 року з пробігом 68 тисяч кілометрів. В умовах тягнучки при виїзді з Києва Volkswagen e-Golf витратив 13.6 — 14,3 кВт·год. А на трасі при швидкості 100-120 км/год витрата електроенергії склала 16,8-16,9 кВт·год. Максимальна витрата — 17.1 кВт на 100 км.

Експерти під час тестів розрядили Volkswagen e-Golf майже до нуля, а точніше — до 2,5%. Після 5 років експлуатації цього автомобіля та 68 тисяч кілометрів пробігу автомобіль зміг проїхати 171 кілометр на одному заряді.

До речі, експерт не рекомендує розряджати електрокар до нуля, як зробив він під час тестів, тому що дуже часто виникають проблеми із запуском заряду. У такому випадку потрібно увімкнути повільну зарядку на 10-15 хвилин. На станції швидкої зарядки потужністю до 60 кВт·год електрокар від 2% до 80% зарядився за 35 хвилин.

Щодо власника цього авто, то він загалом задоволений своїм Volkswagen e-Golf, тільки зазначив, що в окремих випадках йому "трішки не вистачає батареї". Відео тестів дивіться нижче:

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