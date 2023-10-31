На найпопулярнішому в Україні електрокарі від’їздили 100 тис. км: що сталося з батареєю

Автомобіль не шкодували

На найпопулярнішому електрокарі в Україні — Volkswagen — від’їздили два з половиною роки. За цей час автомобіль отримав пробіг у 100 тисяч кілометрів.

Робили це у рамках довгострокових випробувань німецької автомобільної асоціації ADAC. Тести мали на меті дізнатися, скільки ємності акумулятора електрокара залишиться після відчутного пробігу, повідомляють в асоціації.

Результати тестів Volkswagen ID. 3

Інженери асоціації проїхали на електрокарі понад 100 тисяч кілометрів. Після завершення тестів вони несподівано для себе виявили, що батарея зберегла ємність у 93% від початкових показників.

До речі, згідно з гарантією, після 8 років експлуатації або 160 тисяч кілометрів пробігу у батареї має залишитись 70% початкової ємності. Разом з тим, тестувальники не шанували батарею і заряджали її на станціях до 100%, хоч виробник рекомендує заряджати лише до 80%. Це зберігає термін служби акумулятора.

Після тестів асоціація проаналізувала показники авто за 8 основними та 300 додатковими критеріями. Розглядались такі принципи як вплив на навколишнє середовище, технології, безпека тощо.

У результаті ADAC порекомендувала регулярно перевіряти та встановлювати оновлення програмного забезпечення, адже часто вони приносять збільшення зарядної потужності. Також в одному з нових апдейтів ПЗ покращили енергоспоживання при холодних температурах.

Недоліками авто назвали повільну реакцію мультимедійної системи, погане сенсорне керування на кермі, неточні повзунки регулювання температури у салоні та відсутність такої функції як прогрів батареї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що доступний електрокар Volkswagen протестували на трасі (відео).