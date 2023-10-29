Не взяв би навіть даром: досвідчений механік назвав 3 найгірші моделі авто

Не купуйте ці моделі за жодні гроші

Надійність автомобіля зазвичай визначається кількістю пройдених кілометрів і відгуками автовласників через певний час від початку експлуатації. Але є і ще один спосіб визначити, чи дійсно машина є надійною — це думки механіків, які реально бачили процес ремонту зсередини.

Досвідчений механік Джейкоб Картер, який займався складанням авто та їхнім ремонтом, назвав три конкретні моделі машин, які він би ніколи не купив. Про це він розповів у коментарі виданню Yahoo Finance.

Dodge Dart

Автомобілі Dodge Dart у першому поколінні (1960-71 рр.) вважались надійними. У 2013 році компанія вирішила дати нове життя серії, але результат вийшов не дуже вдалим.

Новий Dodge Dart вважається дуже ненадійною машиною — вона часто ламається і потребує дороговартісного ремонту. Також він не є безпечною машиною, адже отримав дуже низький рейтинг безпеки.

До того ж у Dodge Dart немає усіх тих функцій, які водій очікує побачити у сучасному авто. Здається, Dart застряг десь на перетині тисячоліть.

Volkswagen Beetle

Volkswagen "Жук" — дуже популярна машина. Її високо оцінили через цікавий та дуже стильний дизайн. Але водії, які придбали такий автомобіль, були не дуже у захваті. Річ у тім, що у "Жука" майже немає багажника, а салон дуже непрактичний.

Не дарма німецький автовиробник знову відмовився від виробництва цієї лінійки. Уперше це сталося у 1979 році. І через 40 років з "Жуком" вирішили розпрощатись, здається, остаточно.

Ford Focus

Цей автомобіль шалено популярний як у світі, так і в Україні. Його купували в основному через хорошу репутацію компанії Ford, а також через помірну ціну. Але, схоже, це не допомогло, адже жодне із поколінь Фокуса не можна назвати вдалим.

Ford оголосив, що через 2 роки повністю відмовиться від виробництва цієї моделі, пояснивши це тим, що вирішив перемкнутись на "електрички".

Але усі знають, що насправді це рішення було через постійні проблеми з трансмісією, через які власники цього авто постійно витрачали багато грошей на ремонт. А щодо рейтингу безпеки, то тут теж нічого доброго про автомобіль не можна сказати. Про усі проблеми цього авто детальніше розповідається у наступному відео:

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