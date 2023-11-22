Toyota відкликає пів мільйона машин через проблеми з гальмами

Перелік авто не публікують

Toyota — найпопулярніша марка авто у світі, яка відома своєю надійністю та довговічністю. Та деколи навіть розхвалена якість підводить. Так і сталося цього разу.

Японський автовиробник відкликає понад пів мільйона авто через проблеми з гальмівною системою. Про це повідомляє місцевий телеканал NHK.

Деталі кампанії

Toyota оголосила про відкликання 580 тисяч авто через ризик несправності гальмівної системи. Щоправда, перелік конкретних моделей, що підлягають поверненню в сервісні центри, не повідомляється.

Згідно з інформацією, на деяких машинах неправильно затягнули болти на педалях. Через це можуть виникнути ризики несправності. У найгіршому випадку — педаль гальм при необхідності просто не спрацює. Це може призвести до аварії чи навіть летальних випадків. Наразі немає даних ні від регуляторів, ні від самої компанії, про те, чи призвела проблема до ДТП.

Раніше, у вересні, Hyundai та Kia оголосили про кампанію з відкликання мільйонів популярних у світі авто. Як повідомляв "Телеграф", усе через ризик раптового загоряння.