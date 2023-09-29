Можуть спалахнути: Hyundai та Kia відкликають мільйони популярних в Україні моделей авто

Власникам цих авто треба бути уважними

Дві популярні компанії з виробництва автомобілів змушені відкликати понад три мільйони автівок у США через ризик раптового спалахування водіїв. Автовиробники стверджують, що причиною цього є дефект двигуна, через який гальмівна рідина витікає. Вона є частою причиною короткого замикання у механізмах двигуна авто.

У Національному управлінні з безпеки дорожнього руху уже заявили, що власникам цих автівок не слід паркувати автомобілі на відкритому просторі чи близько до приміщень, поки їх не відремонтують, повідомляє Аpnews.

Передісторія. У США з 2017 року зареєстровано 42 повідомлення про пожежу чи іншу подію, пов’язану із плавленням чи задимленням. Ці повідомлення стосувались популярних марок Hyundai. У Kia є лише десять таких інцидентів. На щастя, ці інциденти не спричинили летальних випадків, травм чи ДТП.

Відкликання стосується популярних у всьому світі моделей автомобілів, які випускали з 2010 до 2017 року. Упродовж цього часу їх могли експортувати у різні країни світу, продавати з аукціону тощо. Більшість з них — дуже поширені в Україні.

Моделі авто, які мають дефект двигуна

У листопаді автовиробники повідомлять автовласників про необхідність привезти на сервіс такі моделі:

Kia: Soul Rio, Sorento, Cadenza, Forte, Borrego, Sportage, Rondo, K900 (2010-2017 року випуску); 1,73 млн авто.

Hyundai: Tucson, Tucson Fuel Cell, Elantra, Genesis Coupe, Santa Fe, Equus, Azera, Veloster, Veracruz, Sonata Hybrid, Accent, Santa Fe Sport (2011-2015 модельні роки), 1,64 млн авто.

Що робити, якщо авто димить або горить?

Якщо ваш автомобіль почав диміти чи горіти, потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

негайно зупиніться, відкрийте вікна, двері і вийдіть з авто;

увімкніть аварійну сигналізацію і витягніть з багажника знак аварійної зупинки (червоний рівносторонній трикутник, має бути у кожній машині);

не відкривайте капот, щоб загасити полум’я, адже ви можете обпектися;

викличте пожежників;

відійдіть подалі від авто, адже у випадку пожежі можуть бути вибухи чи відлітатимуть уламки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як не купити автомобіль-потопельник, основні ознаки затоплення та приховані небезпеки купівлі такої машини.