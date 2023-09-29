Могут вспыхнуть: Hyundai и Kia отзывают миллионы популярных в Украине моделей авто

Владельцам этих авто нужно быть внимательными

Две популярные компании по производству автомобилей вынуждены отозвать более трех миллионов автомобилей в США из-за риска внезапного воспламенения водителей. Автопроизводители утверждают, что причиной этого является дефект двигателя, из-за которого вытекает тормозная жидкость. Она является частой причиной короткого замыкания в механизмах двигателя авто.

В Национальном управлении по безопасности дорожного движения уже заявили, что владельцам этих автомобилей не следует парковать автомобили на открытом пространстве или близко к помещениям, пока их не отремонтируют, сообщает Аpnews.

Предыстория. В США с 2017 года зарегистрировано 42 сообщения о пожаре или другом событии, связанном с плавлением или задымлением. Эти сообщения касались популярных марок Hyundai. У Kia есть всего десять таких инцидентов. К счастью, эти инциденты не вызвали летальных исходов, травм или ДТП.

Отзыв касается популярных во всем мире моделей автомобилей, выпускавшихся с 2010 по 2017 год. За это время их могли экспортировать в разные страны мира, продавать с аукциона и т.д. Большинство из них очень распространены в Украине.

Модели авто, имеющие дефект двигателя

В ноябре автопроизводители сообщат автовладельцам о необходимости привезти на сервис следующие модели:

Kia: Soul Rio, Sorento, Cadenza, Forte, Borrego, Sportage, Rondo, K900 (2010-2017 года выпуска); 1,73 млн авто.

Hyundai: Tucson, Tucson Fuel Cell, Elantra, Genesis Coupe, Santa Fe, Equus, Azera, Veloster, Veracruz, Sonata Hybrid, Accent, Santa Fe Sport (2011-2015 модельные годы), 1,64 млн авто.

Что делать, если авто дымит или горит?

Если ваш автомобиль начал дымить или гореть, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

немедленно остановитесь, откройте окна, двери и выйдите из авто;

включите аварийную сигнализацию и извлеките из багажника знак аварийной остановки (красный равносторонний треугольник должен быть в каждой машине);

не открывайте капот, чтобы потушить пламя, ведь вы можете обжечься;

вызовите пожарных;

отойдите подальше от авто, ведь в случае пожара могут быть взрывы или отлетать обломки.

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