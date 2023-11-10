Toyota представить свій преміальний кросовер: в мережі з'явилися фото

Позашляховик дебютує 14 листопада у Лос-Анджелесі

Toyota готує до прем’єри новий кросовер Crown SUV. Додаткові фото автомобіля вже з’явилися у мережі. Це буде авто преміального сегмента, яке стане частиною лінійки машин японського виробника і займатиме місце серед моделей, що знаходяться між Toyota і Lexus.

Нова Toyota Crown SUV дебютують у Лос-Анджелесі вже наступного тижня – 14 листопада. Про це пише Motor1.

"Це не універсал, а позашляховик з різкими лініями та плоским дахом. Насправді він чимось схожий на традиційний універсал, хоч і з деяким дорожнім просвітом. У будь-якому випадку Toyota називає його", — йдеться у матеріалі.

Автомобіль стане серійним продовженням концепту, який вже продемонстрували раніше. На цей час виробник розсекретив дизайн задньої частини машини.

За розмірами нова Toyota буде досить великою. Довжина кузова складатиме близько п’яти метрів. За своїми габаритами машина відповідатиме Audi Q7, BMW X5 та Mercedes GLE. Однак за ціною вона буде дешевшою, ніж ці моделі.

Салон, зважаючи на все, буде виконаний у стилістиці родинного Toyota Crown Crossover. Гібридний кросовер Toyota Crown SUV запропонує 234 л.с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Nissan готує новинку — місткий мінівен з трьома рядами сидінь, який кине виклик Toyota Sienta та Honda Freed.