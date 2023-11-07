Volkswagen випустила крутий позашляховик дешевше $20 тисяч: що відомо про авто

Авто матиме декілька комплектацій

Коли водій замислюється про купівлю позашляховика, то відразу думає про те, що йому потрібно витратити на авто багато тисяч доларів. Проте це не завжди так, адже провідні автовиробники намагаються зробити свій асортимент доступним для усіх верств населення.

Німецький автовиробник Volkswagen випустив новий позашляховий кросовер, оснащений двигуном з потужністю 150 кінських сил та переднім приводом. Його позиціонують як варіант кросовера Volkswagen Taigun з відмінними позашляховими властивостями, повідомляє Сarscoops.

Volkswagen Taigun GT Edge Trail: технічні характеристики

Модель Volkswagen Taigun GT Edge Trail призначена для індійського ринку і створена на базі платформи відомого кросовера T-Cross. Автомобіль оснащений 17-дюймовими колесами з чорними легкосплавними дисками. Щодо технічного боку, то в машині встановлено 1,5-турбований двигун, який працює разом з шестиступеневою коробкою передач на механіці.

З декору варто відзначити чорно-червоні наклейки ззаду на кузові, агресивний дизайн, а також невеликий багажник на даху. Заглянувши у салон, бачимо оздоблення з шкірзамінника і фірмові логотипи. У дорожчій комплектації є відеореєстратор і педалі з нержавійки.

Кросовер випускається у трьох кольорах, які входять до стандартної ціни. Коштує він від 19 500 доларів.

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