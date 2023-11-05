Ремонт вас розорить: названо 5 найгірших кросоверів на українському ринку

До антирейтингу увійшло 5 популярних моделей кросоверів

Під час обрання вживаного автомобіля головна увага зосереджується на його надійності та якості. Нікому не потрібен транспортний засіб, що вже з самого початку почне створювати проблеми, вимагатиме витрат часу та грошей.

Це стосується й кросоверів, які останнім часом набули великої популярності. Експерти What Car разом зі страховою компанією MotorEasy провели дослідження вторинного ринку, зібравши відгуки власників кросоверів та статистику звернень до сервісних центрів. Так вони встановили, які моделі найчастіше стають джерелом незручностей для своїх власників. До списку увійшло 5 моделей, пишуть на сайті What Car.

Range Rover Evoque (2011-2019)

Range Rover Evoque, який випускався з 2011 до 2019 року, є компактним кросовером від відомої британської компанії Land Rover. Вона відома своєю надійністю та якістю, проте, на жаль, це стосується не всіх моделей.

Автомобіль має стильний дизайн, розкішний інтер'єр та високу потужність двигуна. У салоні використовуються лише якісні матеріали, передові технології та розумні системи безпеки.

Машина вироблялася з різними варіантами двигуна — бензиновими та дизельними. Варіювались також вони за потужністю. Попри свою популярність, в Evoque зафіксовано проблеми з електричною системою та деякими деталями в кабіні. Також власники скаржаться, що автомобіль витрачає дуже багато пального.

Nissan X-Trail (2014-2022)

Nissan X-Trail (2014-2022) — дуже популярний у всьому світі кросовер від японського виробника Nissan, відомий своєю функціональністю, просторим салоном та різноманітними опціями.

Цей автомобіль також вироблявся у бензиновому та дизельному варіантах, проте останній був набагато популярнішим. Характеризують це авто як комфортне, з великим багажником та дорожнім просвітом.

Багато власників X-Trail зазначають, що авто є надійним та довговічним, воно не боїться навіть найгірших доріг. Проте є й мінуси — масові проблеми з електрикою, а також якістю внутрішнього оздоблення, особливо у ранніх моделях. Кузов часто піддається корозії, а ремонт є досить коштовним.

Peugeot 3008 – дизель (2017 – 2023)

Peugeot 3008 — компактний кросовер з дизельним двигуном, який цінують за помірну ціну, якість, стильний дизайн та сучасні технології. Модель має дещо спортивний вигляд, сучасний салон з високоякісними матеріалами і відмінну прохідність на дорогах.

Peugeot 3008 у дизельному виконанні оснащений потужним та ефективним двигуном, який забезпечує добрі показники продуктивності. Однак деякі власники вказують на проблеми з підвіскою, електронікою та ПЗ. А дизельний варіант потрібно обслуговувати набагато частіше, ніж бензиновий.

Audi Q5 дизельний (2008-2017)

Audi Q5 — відомий на різних ринках середньорозмірний кросовер від Audi. Він має чудову динаміку, потужність, але при цьому є досить економним.

Вигляд кросовера досить привабливий, лаконічний, як і усі моделі компанії. Він має систему повного приводу Quattro, яка додає хороших характеристик на дорозі та робить автомобіль більш керованим та стабільним, особливо в умовах поганої погоди.

Деякі власники машини зазначають, що з обслуговуванням виникають постійні проблеми. Зокрема, йдеться про нестійке хромоване оздоблення радіатора, лакофарбове покриття, часто відмовляють камери заднього виду. Проте двигун викликає найбільше питань — він потребує дуже багато мастила.

Land Rover Discovery (2017 – теперішній час)

Land Rover Discovery, який представлений у 2017 році та випускається і до цього часу, є великим і престижним автомобілем з потужними можливостями для подорожей як в місті, так і поза ним. Він відомий високою якістю виготовлення та здатністю подолати різні дорожні умови.

Автомобіль постачається у бензиновому та дизельному варіантах з різними рівнями потужності. Проте деякі власники зазначають, що в машини нерідко з’являються проблеми з електронікою чи системами безпеки. Також високі витрати на обслуговування та запчастини не є перевагою цього авто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дешевий електрокар очолив рейтинг популярних вживаних авто жовтня.