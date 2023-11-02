Ринку пального знову загрожує наплив шахраїв: як вивести аферистів на чисту воду

Експерти назвали основний спосіб аферистів залишити автовласників без грошей

Листопад для українських автовласників почався зростанням ціни палива, що може призвести до досить несподіваного результату. Таким може стати активізація шахраїв на ринку, які пропонують автовласникам купити дешевше паливо.

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, останнім часом у соцмережах активно рекламуються сторінки, які пропонують талони на дешеве паливо. За один талон на 60 літрів просять 3000 гривень, або 50 гривень за літр, тоді як на заправках він коштує щонайменше 55.

"Пальне останнім часом сильно подорожчало, люди хочуть заощадити, а шахраї цим користуються. В результаті на мене в соцмережі Facebook буквально посипалася реклама сторінок, що пропонують на продаж явно підроблені талони на бензин", — розповів Сергій Куюн "Телеграфу".

Одна з груп із дешевими талонами Джерело — соцмережі Сергія Куюна

Ймовірно, саме цей спосіб – продаж фальшивих талонів стане найбільш популярним у шахраїв, оскільки колишні схеми вже не працюють.

Так, за словами директора зі стратегічного маркетингу мережі АЗК "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука, навесні була популярна шахрайська схема нібито купівлі пального зі знижкою через платіжні термінали Ibox. Провівши оплату на якийсь обліковий запис, можна було нібито купити паливо зі знижкою до 10 гривень.

"Все починалося з рекламної сторінки в соцмережах, людина заходила туди, в особистому спілкуванні отримувала інструкції — поїхати на АЗС, перевести гроші на вказаний аккаунт, потім йти до віконця оператора. Там він і дізнавався, що заправка працює за талонами, безготівковим або готівковим. розрахунком, але ніяких Ibox та його обдурили", — говорить про алгоритм роботи шахраїв співрозмовник "Телеграфа".

Згодом на термінали Ibox на АЗС почали вішати оголошення, що продаж палива через них не ведеться, і ця схема шахраїв зійшла нанівець.

"Зараз ми здебільшого маємо справу зі спробами отоварити фальшиві талони на паливо. Їхня підробка — справа вічна, як підробка грошей", — резюмує Олександр Мельничук.

Тим часом, за бензином вгору пішла і ціна автогазу. Наприкінці жовтня ціна цього пального зросла на 1 гривню за літр.