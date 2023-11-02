Рынку горючего снова грозит наплыв мошенников: как вывести аферистов на чистую воду

Эксперты назвали основный способ аферистов оставить автовладельцев без денег

Ноябрь для украинских автовладельцев начался ростом цены топлива, который может привести к довольно неожиданному результату. Таковым может стать активизация мошенников на рынке, которые предлагают автовладельцам купить топливо подешевле.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в последнее время в соцсетях активно рекламируются страницы, предлагающие талоны на дешевое топливо. За один талон на 60 литров просят 3000 гривен, или 50 гривен за литр, в то время как на заправках он стоит не менее 55.

"Топливо в последнее время сильно подорожало, люди хотят сэкономить, а мошенники этим пользуются. В результате на меня в соцсети Facebook буквально посыпалась реклама страниц, предлагающих на продажу явно поддельные талоны на бензин", — поведал Сергей Куюн "Телеграфу".

Одна из групп с дешевыми талонами Источник - соцсети Сергея Куюна

Вероятно, именно этот способ – продажа фальшивых талонов, станет наиболее популярным у мошенников, так как прежние схемы уже не работают.

Так, по словам директора по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука, весной была популярна мошенническая схема якобы покупки горючего со скидкой через платежные терминалы Ibox. Проведя оплату на некий аккаунт, можно было якобы купить топливо со скидкой до 10 гривен.

"Все начиналось с некоей рекламной страницы в соцсетях, человек заходил туда, в личном общении получал инструкции – поехать на АЗС, перевести деньги на указанный аккаунт, потом идти к окошку оператора. Там он и узнавал, что заправка работает по талонам, безналичному или наличному расчету, но никаких Ibox и его обманули", — говорит об алгоритме работы мошенников собеседник "Телеграфа".

Впоследствии на терминалы Ibox на АЗС стали вешать объявления, что продажа топлива через них не ведется, и данная схема мошенников сошла на нет.

"Сейчас мы в основном имеем дело с попытками отоварить фальшивые талоны на топливо. Их подделка — дело вечное, как подделка денег", — резюмирует Александр Мельничук.

Тем временем, вслед за бензином вверх пошла и цена автогаза. В конце октября цена этого горючего выросла на 1 гривну за литр.