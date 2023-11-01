Топливо дорожает: почему сети АЗС изменили цены

Незначительное повышение цен на нефтепродукты может быть только началом

Средние цены на топливо растут. Бензин марки А-95 подорожал на 40 копеек до 55,51 грн/л, литр дизельного горючего — на 58 копеек до 55,67 грн/л. Такие данные приводит "Консалтинговая группа "А-95".

Рынок потянулся за лидерами. WOG и ОККО повысили цены пару недель назад. Как рассказал "Бизнес-Телеграфу" владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин, главные маркет-мейкеры на топливном рынке сегодня — сети ОККО, WOG и недавно — "Укрнафта". Именно с ними "сверяют ценники" остальные сети. Причем недавно вместо "Укрнафты" в этой "тройке" ценовых заанодателей фигурировала сеть "Приват". Но после того, как он значительно "похудел", а часть активов отошла "Укрнафте", именно государственная компания начала диктовать рынку условия. Так и вышло. Сеть АЗС группы "Приват" (ANP, "Авиас" и т.д.) повысила цены на бензины больше всего — на 2 грн/л — до 56,00 грн/л (А-95). На 1 грн/л топливо удорожало в сети SOCAR.

Но почему растут цены? В начале месяца финансовый аналитик Алексей Лупоносов прогнозировал рост цен на бензин, при лучших условиях на 1%. Приблизительно так и случилось. И дальше может быть больше. Поскольку с началом войны на Ближнем Востоке мировые цены на нефть стремительно выросли — на 13,6%. К концу октября 2023 года цены на нефть марки Brent выросли с 82,81 долларов до 94,58 долларов за баррель. Цены на нефть марки WTI выросли с 82,58 долларов до 92,24 долларов за баррель.

Войны на Ближнем Востоке всегда влияли на стоимость нефти. В 2014 году, когда произошел конфликт между Израилем и сектором Газа, цены на нефть выросли на 15%. В 2006 году, когда произошел конфликт между Израилем и Ливаном, цены на нефть выросли на 10%. Западные эксперты полагают, что текущая ситуация на Ближнем Востоке может принести нашему врагу некоторые выгоды, но они будут ограничены. Страна-агрессорка - крупный производителем нефти и газа, но не единственный.

Если конфликт на Ближнем Востоке будет длительным и будет иметь серьезные последствия для мировой экономики, цены могут возрасти значительно. Так, аналитики JPMorgan Chase ожидают, что цены на нефть марки Brent возрастут до 120 долларов за баррель до конца ноября 2023 года. Наблюдатели рынка ожидают, что США могут вскоре ужесточить санкции по экспорту нефти из Ирана, крупного игрока на рынке сырьевых товаров из-за тесных связей Тегерана с ХАМАС и Хезболлой. Роберт Райан, главный стратег BCA Research, заявил, что существует один шанс из четырех, что добыча иранской нефти может упасть на 1 миллион баррелей в день в результате усиления санкций США. По тем же причинам он предоставил такую же возможность падения добычи нефти в стране-агрессоре. По словам Райана, это может привести к росту цен на нефть до $140 за баррель в следующем году.

Как это отразится на ценах в Украине? Краткосрочно никак. "Есть договоренности с правительством — не повышать цены выше 60 гривен за литр. И все вокруг этой планки топчутся. Если маржа сильно падает и держится на низком уровне две недели и больше, то повышение цен инициирует тандем ОККО плюс WOG. Если доходность нормальная, то сигналом для рынка повышать ценники становится пересмотр прайсов "Укрнефтью", — рассказал Леушкин, но, как мировая цена нефти продолжит расти, то государству придется переговариваться с трейдерами.