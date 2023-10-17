Присадка Коломойского: государство пытается превратить Укрнафту в нового топливного монстра

Польский нефтяной конгломерат Orlen вдохновил украинское правительство

Контроль над конкурентным рынком топлива – мечта почти любого государства. Свежий пример – польские власти под выборы снизили цены на заправках. Дело в том, что подконтрольная государству компания Orlen с июня заморозила стоимость топлива на своих АЗС. Сеть Orlen — самая большая в Польше, так что другие компании были вынуждены держать цены. Украинским властям это, похоже, понравилось.

Роль "украинского Orlen" прочат компании "Укрнафта". "Учитывая действия властей, из "Укрнафты" хотят сделать если не монополиста, то одного из ключевых игроков, через которого можно управлять ситуацией на топливном рынке", — считает владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Звучит логически. В прошлом году государство окончательно вытеснило из "Укрнафты" опального олигарха Игоря Коломойского. С тех пор компания только набирает вес. Только в этом году в управление "Укрнафты" перешло "наследие Коломойского" — "Укрнефтебурение", сети АЗС "Укртатнафты" и Glusco. В перспективе может добраться еще и сеть Shell, в которой Минюст нашел российский след и теперь хочет через суд взыскать в пользу государства.

"Укрнефть" становится монополистом на розничном рынке топлива? До этого еще далеко. И не факт, что компания вообще сможет стать доминирующей на рынке. А вот обрасти схемами на собственных активах, собранных под одной крышей, как показывает практика, вполне может. "Риски есть, и этот нюанс должны постоянно держать на контроле и государство, и общественность", — говорит руководитель консалтингового агентства "А-95" Сергей Куюн,

Так что же это будет: государственный топливный дискаунтер или схема для своих?

Сотни новых пистолетов

Компания "Укрнафта", из которой государство в прошлом году окончательно вытеснило Игоря Коломойского, активно прирастает новыми заправками.

Случай первый. В августе этого года в ее управление передали около 100 арестованных АЗС "Татнефти". "Там, конечно, все сильно запущено. Это скорее сотня земельных участков, на которых можно восстановить заправки. И то 20-30 из них, по некоторым селам, вряд ли будут рентабельными. Но все же это плюс в копилку "Укрнафты", – говорит Куюн.

Случай второй. В сентябре правительство определило "Укрнафту" управляющим компании Glusco. В прошлом году сеть из более 170 АЗС и 6 нефтебаз Glusco была арестована и передана АРМА, а отдала их в управление "дочери" "Нафтогаза" — компании Нафтогаз Ойл Трейдинг. Впрочем, соглашение с ней в августе августе этого года расторгли. Буквально через месяц нашли другого управляющего – "Укрнафту". "По Glusco "Укрнафте" отошло 80 АЗС и есть еще 25 заправок, которые пока в аренде, но в течение года-полтора, по мере того, как будут заканчиваться договоры, будут постепенно возвращаться", — говорит Сергей Куюн.

Не исключено, что в ближайшее время розничная сеть Укрнафты прирастет заправками еще одной сети — Shell. В начале октября Минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд, требуя взыскать в доход государства актив с "российским следом". Как утверждают в Министерстве юстиции, ООО "Альянс Холдинг", управляющее АЗС Shell, имеет отношение к подсанкционному Эдуарду Худайнатову. Худайнатов является владельцем "Независимой нефтегазовой компании" и экс-топ-менеджером "Роснефти". И, по данным Минюста, через свои компании он поставляет топливо на нужды российской оборонки, а также платит налоги стране-агрессору.

Связь с агрессором еще предстоит доказать. Структура собственности сети непростая. Почти 100% "Альянс-Холдинга" владеет нидерландским "Цицерон Холдинг Б.В". Большую часть компании "Цицерон" (94,7%) сейчас контролирует Shell Netherlands. ВАКС уже открыл производство (в нем фигурируют, кроме "Альянс Холдинга) также связанные с ним компании Todwick Holdings Ltd, Cicerone Holding BV, ООО "Рентойл", ООО "Альянс-Украина", ООО "Альянс Ойл Украина"). В конце октября должно пройти несколько судебных заседаний по этому делу.СП Shell работает в Украине с 2007 года, и тогда Shell принадлежало только 51% украинской сети, а еще 49% контролировала российская компания "Альянс" Мусы Бажаева.В 2014 году ее выкупил Эдуарду Худайнатов. Но основная концентрация состоялась в 2022-2023 годах, поэтому вполне вероятно, что россиян среди владельцев сети пока нет.

Впрочем, пока неясно, чем закончится это дело, поскольку, по данным источника "Бизнес-Телеграфа" на топливном рынке, после иска Минюста к ВАКС концентрация активов украинской сети в материнской Shell ускорилась. "Не исключено, что суд не найдет ни одного российского следа. Хотя, конечно, все возможно", — отметил источник.

Сеть Shell насчитывает 132 станции в 20 областях Украины. То есть, только Glusco и Shell – это более 200 АЗС по стране. Если добавить к ним 537 заправок, которые на сегодняшний день входят в сеть "Укрнафты" (450 собственных и 87 — "Татнефти"), то получается уже более 700 заправок практически по всем областям страны.

В стратегическом плане "Укрнафты прописано увеличение собственной сети в 2024 году до 694 АЗС, а к 2027 году – до 1200. В этом году компания направит на реконструкцию и модернизацию сети 3 млрд гривен.

"Сеть "Укрнафты" в основном устарела, что и понятно, ведь за последние 15 лет в нее практически ничего не вкладывали. За счет новых активов часть АЗС будут конкурировать друг с другом. Но это решаемые проблемы, особенно если пойдут инвестиции", — отметил Куюн.

Вдвое больше нефти Коломойского

Но розничный бизнес — лишь малая часть имущества, которым Укрнафту в последнее время щедро одаривает государство.

В мае этого года Кабмин передал ей "Укрнефтебурение", которую ранее забрал у Игоря Коломойского и Геннадия Боголюова (в компании также была доля Павла Фукса и Виталия Хомутынника).

"Укрнефтебурение" оперирует около 30 месторождений, в том числе крупным Сахалинским в Харьковской области. В прошлом году добыча составила около 700 млн кубометров газа, это второй результат среди частных добытчиков после "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова. Прибыль "Укрнефтебурения" за 2022 год — 3,8 млрд гривен.

В планах "Укрнафты" – увеличение добычи нефти вдвое: с нынешних 1,5 млн. до 3 млн. тонн в год. Недавно пресс-служба компании сообщила, что ищет партнеров для разработки 21 месторождения нефти и газа. "Речь идет о 10 месторождениях на западе и 11 на востоке Украины", — отметили в пресс-службе. Также там уточнили, что речь идет о существующих месторождениях с достаточными запасами, но низкими темпами добычи. Доказанные и предполагаемые запасы составляют более 12 млн. тонн нефти и 31 млрд. кубов газа.

От будущих партнеров компания ждет денег и технологий. Заявки от желающих принимаются до 10 января 2024г. Ранее Укрнефть заявляла, что впервые за 10 лет проведет сейсмологические разведывательные работы на площадках около 180 квадратных километров. В планах также строительство 30 новых скважин в следующем году.

Светлое будущее?

Хватит ли всего этого, чтобы сделать из "Укрнефти" "монстра"? На топливном рынке считают, что пока перспективы создать "украинский Orlen" очень призрачны.

"Вполне возможно, что на базе "Укрнафты" будет создан вертикально-интегрированный холдинг с собственной добычей и розницей. Такой, кстати, когда-то уже был, потом Коломойский растянул его по углам. Правда, есть слабое звено – переработка (которая сильно развита в того же Orlen — есть заводы в Польше и Литве — БТ), — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.- Кременчугский НПЗ, который государство забрало у Коломойского в прошлом году, после нескольких прилетов вряд ли сможет полноценно работать., но ее для монопольного статуса мало. В военное время это, конечно, секрет, но понятно, что если есть добыча и нет экспорта, то куда-то эта нефть исчезает". Речь идет о нескольких мини-НПЗ. Данную информацию подтвердили несколько представителей сетей АЗС.

"Но, понятно, что пока не закончится война, о серьезной переработке, даже если удастся существенно нарастить добычу сырья, и говорить нечего. Любой НПЗ сразу станет приоритетной целью для врага. Разве что в Европе производство будет размещать", — говорит Рябцев.

На розничный рынок "Укрнафта", конечно, может оказать влияние. Большая часть в топливной рознице вполне позволяет манипулировать ценой. Как это недавно делала "приватовская" сеть АЗС ("Авиас", ANP, Sentosa и другие). В лучшие времена в "клуб Приват" входило около 2 000 заправок. И даже если оптовые цены на топливо росли, конкуренты не решались переписывать ценники, пока этого не сделает "Приват".

На "приватовских" АЗС держались стабильно низкие цены, что в том числе обеспечивала "интеграция" с "Укрнафтой" и Кременчугским НПЗ, пока они находились в зоне влияния Коломойского. Теперь из сети "Укрнафты" могут попытаться сделать "новый Приват", считает Леушкин.

Сам "Приват" теряет продажи. Сеть АЗС, которые принято считать "приватовскими", с начала войны заметно потеряла рыночный вес. К началу 2022 года эта сеть насчитывала около 1200 заправок, это при том, что всего в Украине их было 6 000. То есть "Приват" держал 20% рынка по розничным точкам. По так называемым "проливам" было еще больше — около 30%, а это до 3 млн тонн всех видов топлива в год. Но в последнее время сеть потеряла очень многое. Во-первых, многие заправки остались на оккупированных территориях; во-вторых, некоторые АЗС вышли из-под крыла "Привата" и ведут бизнес сами. В-третьих, у Коломойского забрали кучу активов. "Сколько АЗС сейчас можно считать "приватовскими" вам точно никто не скажет. Приблизительно — где-то 700. Но теряли и другие сети. На рынке сейчас работает около 4 000 АЗС. То есть доля "Привата" по заправкам — примерно 17%. Но сильно упали проливы: все сети продают примерно 6 млн тонн в год, доля "приватовских" АЗС оценочно составляет не более 10%", — говорит Рябцев.

Но заправок, которые сейчас есть у "Укрнафты", пока недостаточно для "монополизации рынка". Если они снизят цены даже на пять гривен за литр, особой погоды на рынке это не сделает, а ущерб для госкомпании будет колоссальным, — говорит Куюн. "Более-менее заметная сетка — это хотя бы тысяча-полторы АЗС, но не любых, а "правильных" — в хороших местах, с грамотной концепцией. Ну и, разумеется, нужен доступ к недорогому ресурсу", — отмечает Леушкин.

Даже если "Укрнафта" реализует свои планы и увеличит собственную сеть еще на 200 АСЗ в следующем году, это будет мало. А 1200 заправок (без учета сетей, переданных в управление) у госкомпании, согласно финплану, может появиться только к 2027 году.

Правда, на рынке шепчутся, что "в пользу "Укрнафты" могут отойти крупные сетки приватизационных АЗС, в частности "Авиас" и ANP". "Как это можно сделать, мы недавно увидели на примере сети "Авантаж 7" – половину их заправок просто лишили лицензий на розничную торговлю, понятно, что работать они не смогли", – говорит Леушкин.

В начале октября 53 АЗС сети "Авантаж 7" прекратили работать из-за того, что ГНС аннулировала их лицензии на розничную торговлю. Причиной послужило якобы уклонение от налогов. При этом в самом Авантаже заявили, что их таким образом наказывают на низкие цены на топливо (в сети действительно продают дешево, и на многих заправках постоянно выстраиваются очереди).

Но все равно, как считает Куюн, в ближайшие годы "Укрнафта" вряд ли сможет существенно влиять на рынок, тем более что даже имеющаяся у нее сеть неэффективна, устарела, ее нужно упорядочивать и модернизировать.

Впрочем, заправщики не исключают, что государство может "пойти дальше", и включить "другие методы". "Например, что мешает субсидировать госкомпанию из бюджета, если вдруг ситуативно нужно предоставлять на рынок", — говорит Леушкин. Пока подобные предположения — не более чем предположения. "Укрнафта", напротив, должна увеличить отчисления в госбюджет. Но как события будут развиваться дальше, вопрос открыт.

"Государству также придется постоянно держать на контроле и вопрос возможного "схематоза". Такие риски, как свидетельствует практика, есть", — говорит Куюн.

Тем более что с учетом нынешних активов "Укрнафта" становится одним из самых собственных объектов госсобственности.