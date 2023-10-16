WOG скрылся от АМКУ: Антимонопольный комитет потерял более 100 млн грн

WOG спокойно делает свои компании банкротами

Антимонопольный комитет Украины катастрофически не везет с одной из крупнейших в стране сетей автозаправочных станций — WOG. 6 октября хозяйственный суд Львовской области завершил ликвидацию ООО "ВОГ Ритейл" (Броды, Львовская область). Это не ошибка, компания назвалась именно так. Об этом ниже.

Одним из кредиторов ООО был АМКУ. Его требования к должнику в сумме 8,5 млн грн суд признал чуть больше месяца назад. Как установил суд, АМКУ еще в 2018 году оштрафовал компанию за участие в ценовом сговоре на рынке сжиженного газа. Тогда на "ВОГ Ритейл" был наложен штраф в размере 4,18 млн. грн. Впоследствии он удвоился, потому что должник решил ничего не платить. Решением Хозяйственного суда Львовской области в марте 2023 исковые требования АМКУ были полностью удовлетворены и взысканы с ООО "ВОГ Ритейл" в пользу Антимонопольного комитета Украины 4,18 млн грн штрафа, 4,18 млн грн пени и 125 000 грн судебного сбора.

Не сложилось, ведь к тому времени компания уже была признана банкротом. Ее ликвидацией занималась арбитражный управляющий Юлия Москва. Контроль над комитетом кредиторов должника получили ООО "Вест петрол маркет" (546 млн грн), "ВОГ ресурс" (453 млн грн) и "ВОГ трейд ресурс" (365 млн грн).

Все эти компании официально входят в группу WOG, которой владеют Сергей Лагур и Светлана Ивахов — экс-супруга депутата Верховной Рады Степана Ивахива. Интересно, что именно Степан Ивахов много лет был одним из локомотивов этого бизнеса. Но так случилось, что ровно через неделю после принятия Верховной Радой антиолигархического закона, 30 сентября 2021 он заключил договор о разделе имущества со своей женой Светланой, с которой состоял в браке с 1992 года и воспитал троих детей. И в рамках разделения, впоследствии закончившегося разводом "из-за разных интересов и взглядов на жизнь", щедрый нардеп просто отписал жене свою судьбу (50%) в совместном с Лагуром бизнесе, генерирующем более 1 млрд долларов годового дохода. Одновременно лишив себя проблемного звания "олигарха", а WOG соответственно его олигархического воздействия.

АМКУ мог только наблюдать за деятельностью ликвидатора. А Москва сработала достаточно быстро. Обнаружив дебиторскую задолженность "Вог Ритейлу" на общую сумму 1,46 млрд грн (долг обанкротившейся компании "Оптинвесттрейд" из Днепра), она впоследствии отчиталась о ее продаже на аукционе малоизвестному адвокату Антону Войциховскому за символические 6 580 грн. А поскольку ни одно движимое или недвижимое имущество банкрота не было найдено, фактически все деньги, вырученные в ходе ликвидации, пошли на услуги ликвидатора. "Учитывая изложенное, кредиторские требования общества с ограниченной ответственностью "Вог Ритейл", не удовлетворенные по недостаточности имущества, считаются погашенными" — констатировали в суде.

Если списание долгов "воговских" структур перед своей же компанией очевидно не стало для них трагедией, то для АМКУ это было заметной оплеухой. Дело в том, что за полгода до этих событий Антимонопольный комитет Украины столкнулся с необходимостью списать значительный штраф, наложенный на одну из торговых компаний группы WOG — "ВОГ Ритейл". Так, в составе этой группы с 2013 года одновременно работали ООО с очень похожими названиями: "ВОГ Р и тейл" и "ВОГ Р и тейл", и обе они стали должниками АМКУ.

"ВОГ Ритейл" влетел на штраф еще в 2016 году. Тогда Комитет оштрафовал ряд крупнейших операторов автозаправочных станций Украины за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Речь шла о согласованных действиях при установлении розничных цен на нефтепродукты. "За указанные нарушения АМКУ оштрафовал ООО "ВОГ Ритейл" на 54 036 332 гривны. Также Комитет обязал компанию внедрить понятные, открытые и прозрачные критерии предоставления потребителям скидок к розничным ценам на светлые нефтепродукты" — указывали в АМКУ.

Конечно, штраф никто платить не стал. АМКУ пошел в суд и через несколько лет дошел до верховной инстанции. В июле 2022 года Верховный Суд принял решение по делу № 910/702/17, которым подтвердил позицию АМКУ относительно наличия в действиях ООО "ВОГ Ритейл" антиконкурентных согласованных действий на рынке горючего и обязал уплатить 108 млн грн штрафа и пени.

Банкротство "ВОГ Ритейла" хозяйственный суд Волынской области начал в начале 2021 года. Инициатором стал не WOG, а ООО "ТВ САД" львовского яблочного миллионера Тараса Барщевского за долг в размере 169 млн грн. Но уже в апреле 2021 года стало понятно, что контроль за ходом банкротства останется в WOG — тогда суд признал требования к "ВОГ Ритейлу" со стороны ООО "Вест Петрол Маркет" на сумму 718 млн грн, и "Финанс Юнион С" на 1,1 млрд грн (последняя компания выкупала с дисконтом долги WOG перед украинскими банками в 2019 году). Такой форы хватило на полный контроль над комитетом кредиторов даже при наличии значительных непогашенных долгов "ВОГ Ритейла" перед налоговиками — всего на сумму около 150 млн. грн.

Финал той истории оказался предсказуемым. После того, как все имущество должника (в основном безнадежная дебиторка и активы на оккупированных территориях) с начальной стоимостью 3,1 млрд грн продали "ВОГ Трейд Ресурсу" за 1,32 млн грн, суд констатировал, что кредиторы получили только 800 000 грн, а недовольными остались требования на общую сумму более 3,28 млрд. грн. То есть и АМКУ, и ДПС остались ни с чем. Уже два раза.