WOG втік від АМКУ: Антимонопольний комітет втратив більше 100 млн грн

WOG спокійно робить свої компанії банкрутами

Антимонопольному комітету України катастрофічно не щастить з однією з найбільших в країні мереж автозаправних станцій — WOG. 6 жовтня господарський суд Львівської області завершив ліквідації ТОВ "ВОГ Ритейл" (Броди, Львівська область). Це не помилка, компанія назвалась саме так. Про це — нижче.

І от одним з кредиторів ТОВ був АМКУ. Його вимоги до боржника в сумі 8,5 млн грн суд визнав трохи більше місяця назад. Як встановив суд, АМКУ ще у 2018 році оштрафував компанію за участь у ціновій змові на ринку скрапленого газу. Тоді на "ВОГ Ритейл" був накладений штраф в розмірі 4,18 млн грн. Згодом він подвоївся, оскільки боржник вирішив нічого не платити. Рішенням Господарського суду Львівської області в березні 2023 року позовні вимоги АМКУ було повністю задоволено та стягнуто з ТОВ "ВОГ Ритейл" на користь Антимонопольного комітету України 4,18 млн грн штрафу, 4,18 млн грн пені та 125 000 грн судового збору.

Не склалось, адже на той час компанія вже була визнана банкрутом, а її ліквідацією займалась арбітражний керуючий Юлія Москва. Контроль над комітетом кредиторів боржника отримали ТОВ "Вест петрол маркет" (546 млн грн), "ВОГ ресурс" (453 млн грн) та "ВОГ трейд ресурс" (365 млн грн).

Всі ці компанії офіційно входять до групи WOG, якою володіють Сергій Лагур та Світлана Івахів — екс-дружина депутата Верховної Ради Степана Івахіва. Цікаво, що саме Степан Івахів багато років був одним з локомотивів цього бізнесу. Але так сталось, що рівно через тиждень після прийняття Верховною Радою антиолігархічного закону, 30 вересня 2021 року він уклав договір про поділ майна зі своєю дружиною Світланою, з якою перебував у шлюбі з 1992 року та виховав трьох дітей. І в рамках поділу, який згодом закінчився розлученням "через різні інтереси та погляди на життя", щедрий нардеп просто відписав дружині свою долю (50%) в спільному з Лагуром бізнесі, що генерує більше 1 млрд доларів річного доходу. Одночасно позбавивши себе проблемного звання "олігарха", а WOG, відповідно, його олігархічного впливу.

АМКУ міг тільки спостерігати за діяльністю ліквідатора. А Москва спрацювала досить швидко. Виявивши дебіторську заборгованість "Вог Ритейлу" на загальну суму 1,46 млрд грн (борг збанкрутілої компанії "Оптінвесттрейд" з Дніпра), вона згодом прозвітувала про її продаж на аукціоні маловідомому адвокату Антону Войціховському за символічні 6 580 грн. А оскільки жодного рухомого чи нерухомого майна банкрута не було знайдено, фактично всі гроші, які були виручені в ході ліквідації, пішли на послуги ліквідатора. "Враховуючи наведене, кредиторські вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Ритейл", не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними" — констатували в суді.

Якщо списання боргів "вогівських" структур перед своєю ж компанією очевидно не стало для них трагедією, то для АМКУ це було помітним ляпасом. Справа в тому, що за півроку до цих подій Антимонопольний комітет України стикнувся з необхідністю списати значний штраф, накладений на одну з торгових компаній групи WOG — "ВОГ Рітейл". Так, в складі цієї групи з 2013 року одночасно працювали ТОВ з дуже схожими назвами: "ВОГ Рітейл" та "ВОГ Ритейл", і обидві вони стали боржниками АМКУ.

"ВОГ Рітейл" влетів на штраф ще в 2016 році. Тоді Комітет оштрафував низку найбільших операторів автозаправних станцій України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Мова йшла про узгоджені дії під час встановлення роздрібних цін на нафтопродукти. "За вказані порушення АМКУ оштрафував ТОВ "ВОГ Рітейл" на 54 036 332 гривні. Також Комітет зобов’язав компанію впровадити зрозумілі, відкриті та прозорі критерії надання споживачам знижок до роздрібних цін на світлі нафтопродукти" — вказували в АМКУ.

Звісно, штраф ніхто платити не став. АМКУ пішов до суду і за декілька років дійшов аж до верховної інстанції. В липні 2022 року Верховний Суд прийняв рішення у справі № 910/702/17, яким підтвердив позицію АМКУ щодо наявності в діях ТОВ "ВОГ Рітейл" антиконкурентних узгоджених дій на ринку пального, та зобов’язав сплатити 108 млн грн штрафу та пені.

Банкрутство "ВОГ Рітейлу" господарський суд Волинської області розпочав на початку 2021 року. Ініціатором став не WOG, а ТОВ "ТБ САД" львівського яблучного мільйонера Тараса Барщовського за борг в розмірі 169 млн грн. Але вже в квітні 2021 стало розуміло, що контроль за ходом банкрутства залишиться у WOG — тоді суд визнав вимоги до "ВОГ Рітейлу" з боку ТОВ "Вест Петрол Маркет" на суму 718 млн грн, та "Фінанс Юніон С" на 1,1 млрд грн (остання компанія викуповувала з дисконтом борги WOG перед українськими банками в 2019 році). Такої фори вистачило на повний контроль над комітетом кредиторів навіть за наявності значних непогашених боргів "ВОГ Рітейлу" перед податківцями — загалом на суму близько 150 млн грн.

Фінал тієї історії виявився передбачуваним. Після того, як все майно боржника ( в основному безнадійна дебіторка та активи на окупованих територіях) з початковою вартістю 3,1 млрд грн продали "ВОГ Трейд Ресурсу" за 1,32 млн грн, суд констатував, що кредитори отримали тільки 800 000 грн, а незадоволеними залишились вимоги на загальну суму більше 3,28 млрд грн. Тобто, і АМКУ, і ДПС залишились ні з чим. Вже два рази.