WOG "зливає" мільярдний борг: чергова компанія групи пішла під банкрутство

Одна з найбільших мереж АЗК України продовжує грати на нервах своїх кредиторів

Господарський суд Волинської області розпочав знаковий процес. 14 серпня там відкрито справу про банкрутство луцького ТОВ "Вог кард". Боржник був добре відомим в Україні. В 2018 році компанія стала оператором продажу нафтопродуктів по паливних картах в мережі АЗК WOG.

Мережа WOG належить одноосібному власнику: West Oil Group Holding Сергія Лагура та Світлани Івахів. Остання відома як колишня дружина нардепа Степана Івахіва. Вони розлучились в квітні цього року. Івахів передав колишній дружині 50% долю в WOG за декілька місяців до розлучення. Вийшло дуже вдало, адже так він перестав бути суб'єктом антиолігархічного закону. І гіпотеза про те, що фактично ця частка може залишатись саме за нардепом, не виглядає божевільною.

В найкращому для "Вог кард" році (2020) її виручка склала більше 15 млрд грн. В подальшому грошовий потік зменшувався, аж поки в 2023 році не став нульовим. Але борги залишились. "Загальна сума заборгованості "Вог Кард" перед кредиторами за зобов`язаннями, що передбачають виплату грошових коштів, складає 987 046 000,00 грн" — повідомили у компанії.

Ініціатором банкрутства стало луцьке ТОВ "Сервісна компанія "Імпекс", яке в 2019 році займалося ремонтними роботами на спеціалізованих контрольно-касових апаратах "Вог кард". Борг перед нею склав 43 000 грн. Група розпочала реструктуризацію "Вог кард" в 2022 році. Її найцінніші активи були переписані на інші компанії WOG. Так, мажоритарна доля в ТОВ "Вест петрол маркет" с річною вирочкою в 33 млрд грн від "Вог кард" в грудні 2022 перейшла до ТОВ "Дукат", а дебиторська заборгованість переоформлена на ТОВ "Вог ресурс". То ж на момент початку банкрутства "Вог кард" вже фактично не мала жодних цінних активів, а залишок грошей на рахунку компанії склав трохи більше 3 000 грн.

Сервісна компанія "Імпекс" не має формального відношення до групи WOG. Її одноосібним власником є Олег Кушіль. Проте є причини вважати, що вона близька до паливної групи Лагура та Івахіва. По-перше, адреса реєстрації сервісної компанії "Імпекс" — Луцьк, вул. Єршова, 1 — співпадає з місцем реєстрації всіх основних компаній WOG, в тому числі фактичним правонаступником "Вог кард" — ТОВ "Вест кард". По-друге, Олег Кушіль станом на вересень 2022 року цілком офіційно керував дирекцією цифрової трансформації мережі АЗК WOG.

Процес банкрутства може бути абсолютно керованим. І, як відбувається в таких випадках, врешті закінчиться ліквідацією компанії зі списанням майже мільярдного боргу. Тим більше, що у WOG є вже неабиякий досвід в подібних операціях. Приблизно за однією і тією ж схемою за останні роки були одна за одною ліквідовані важливі компанії групи, які накопичили мільярдні борги. Тільки в минулому році це були ТОВ "Золотий екватор" та ТОВ "ВОГ Трейдинг". Перше винно кредиторам більше 2 млрд грн, друге — більше 4 млрд грн. В обох випадках контрольні пакети заборгованості знаходились в руках групи WOG через споріднені компанії. Зрештою ці борги були списані, а в перелік найбільш постраждалих сторонніх кредиторів увійшли компанії Дмитра Фірташа — концерн "Стирол", "Рівнеазот", "Укргаз-енерго", "Амсет" та інші — які втратили на цих схемах близько 2 млрд грн. Проте це лише менша частина айсбергу: в 2018 р. Group DF Фірташа заявляла, що WOG загалом заборгувала їй близько 460 млн доларів.

Найбільші кредитори нового потенційного банкрута з групи WOG наразі невідомі, адже процес лише починається. З досвіду групи можна припустити, що більша частина кредиторки "Вог кард" також приходиться на компанії Лагура та Івахів. Чи є серед кредиторів "Вог кард" компанії Фірташа, поки невідомо. Але цілком вірогідно, що там може з’явитися Державна податкова служба України. Як з’ясував "Телеграф", незадовго до початку банкрутства, в липні 2023 року, "Вог кард" подав адміністративний позов до Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків у Волинський окружний адмінсуд. В ньому компанія вимагає визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 18.04.2023 № 257/33-00-23-01. Зміст цього документу поки що залишається невідомим (суд досі не прийняв рішення). Подібні повідомлення-рішення зазвичай виносяться за результатами перевірок платників податків, і містять вимоги про застосування до них штрафних санкцій та донарахування податкових зобов’язань. А той факт, що компанія вирішила судитися с податківцями, дає підстави вважати, що претензії ДПС до неї є чималими.