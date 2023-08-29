WOG "сливает" миллиардный долг: очередная компания группы пошла под банкротство

Одна из крупнейших сетей АЗК Украины продолжает играть на нервах своих кредиторов

Хозяйственный суд Волынской области начал знаковый процесс. 14 августа там заведено дело о банкротстве луцкого ООО "Вог кард". Должник хорошо известен в Украине. В 2018 году компания стала оператором продаж нефтепродуктов по топливным картам в сети АЗК WOG.

Сеть WOG принадлежит единоличному владельцу: West Oil Group Holding Сергею Лагуру и Светлане Ивахов. Последняя известна как бывшая супруга нардепа Степана Ивахива. Они развелись в апреле этого года. Ивахов передал бывшей жене 50% долю в WOG за несколько месяцев до развода. Получилось очень удачно, ведь так он вышел из-под антиолигархического закона. И гипотеза о том, что фактически эта доля может оставаться именно за нардепом, не выглядит безумной.

В лучшем для "Вог кард" году (2020) ее выручка составила более 15 млрд грн. В дальнейшем денежный поток снижался, пока в 2023 году не стал нулевым. Но долги остались. " Общая сумма задолженности "Вог Кард" перед кредиторами по обязательствам, предусматривающим выплату денежных средств, составляет 987 046 000,00 грн" — сообщили в компании.

Инициатором банкротства стало луцкое ООО "Сервисная компания "Импекс", которое в 2019 году занималось ремонтными работами на специализированных контрольно-кассовых аппаратах "Вог кард". Долг перед ней составил 43 000 грн. Группа начала реструктуризацию "Вог кард" в 2022 году. самые ценные активы были переписаны на другие компании WOG.Так, мажоритарная доля в ООО "Вест петрол маркет" с годовой вырочкой в 33 млрд грн от "Вог кард" в декабре 2022 года перешла в ООО "Дукат", а дебиторская задолженность переоформлена на ООО "Вог ресурс". Так что на момент начала банкротства "Вог кард" уже фактически не имела никаких ценных активов, а остаток денег на счете компании составил чуть более 3 000 грн.

Сервисная компания "Импекс" не имеет формального отношения к группе WOG. Ее единоличный владелец - Олег Кушиль. Однако есть причины считать, что она близка топливной группе Лагура и Ивахива. Во-первых, адрес регистрации сервисной компании "Импекс" — Луцк, ул. Ершова, 1 — совпадает с местом регистрации всех основных компаний WOG, в том числе фактическим правопреемником "Вог кард" — ООО "Вест кард". Во-вторых, Олег Кушиль на сентябрь 2022 года вполне официально руководил дирекцией цифровой трансформации сети АЗК WOG.

Процесс банкротства может быть абсолютно управляемым. И, как происходит в таких случаях, наконец закончится ликвидацией компании со списанием почти миллиардного долга. Тем более что у WOG есть уже незаурядный опыт в подобных операциях. Приблизительно по одной и той же схеме за последние годы были одна за другой ликвидированы важные компании группы, накопившие миллиардные долги. Только в прошлом году это были ООО "Золотой экватор" и ООО "ВОГ Трейдинг". Первое должно кредиторам более 2 млрд грн, второе — более 4 млрд грн. В обоих случаях контрольные пакеты задолженности находились в руках группы WOG через родственные компании. В конце концов, эти долги были списаны, а в перечень наиболее пострадавших сторонних кредиторов вошли компании Дмитрия Фирташа — концерн "Стирол", "Ровноазот", "Укргаз-энерго", "Амсет" и другие — потерявшие на этих схемах около 2 млрд грн. Однако это лишь надводная часть айсберга: в 2018 г. Group DF Фирташа заявляла, что WOG задолжала ей около 460 млн долларов.

Крупнейшие кредиторы нового потенциального банкрота из группы WOG пока неизвестны, ведь процесс только начинается. По опыту группы можно предположить, что большая часть кредиторки "Вог кард" также приходится на компании Лагура и Ивахов. Есть ли среди кредиторов "Вог кард" компании Фирташа, пока неизвестно. Но вполне вероятно, что там может появиться Государственная налоговая служба Украины. Как выяснил "Телеграф", незадолго до начала банкротства, в июле 2023 года, "Вог кард" подал административный иск в Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками в Волынский окружной админсуд. В нем компания требует признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение от 18.04.2023 № 257/33-00-23-01. Содержание этого документа пока остается неизвестным (суд до сих пор не принял решение). Подобные сообщения-решения обычно выносятся по результатам проверок налогоплательщиков и содержат требования о применении к ним штрафных санкций и доначислении налоговых обязательств. А тот факт, что компания решила судиться с налоговиками, дает основания полагать, что претензии ГНС к ней немалые.