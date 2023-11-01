Паливо дорожчає: чому мережі АЗС змінили ціни

Незначне підвищення цін на нафтопродукти може бути лише початком

Середні ціни палива зростають. Бензин марки А-95 подорожчав на 40 копійок до 55,51 грн/л, літр дизельного пального — на 58 копійок до 55,67 грн/л. Такі дані наводить "Консалтингова група "А-95".

Ринок потягнувся за лідерами. WOG та ОККО підвищили ціни пару тижнів тому. Як розказав "Бізнес-Телеграфу" власник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Леушкін, головні маркет-мейкери на паливному ринку на сьогодні — мережі ОККО, WOG та віднедавна — " Укрнафта". Саме з ними "звіряє цінники" решта мереж. Причому донедавна замість "Укрнафти" у цій "трійці" цінових зааонодавців фігурувала мережа "Приват". Але після того, як вона значно "схудла", а частина активів відійшла "Укрнафті", саме державна компанія почала диктувати ринку умови. Так і сталось. Мережа АЗС групи "Приват" (ANP, "Авіас" тощо), підвищила ціни на бензини найбільше — на 2 грн/л — до 56,00 грн/л (А-95). На 1 грн/л паливо здорожчало у мережі SOCAR.

Але чому зростають ціни? На початку місяця фінансовий аналітик Олексій Лупоносов прогнозував зростання цін а на бензин, за найкращих умов на 1%. Приблизно так і сталось. І далі може бути більше. Бо з початком війни на Близькому Сході світові ціни на нафту стрімко зросли — на 13,6%. На кінець жовтня 2023 року ціни на нафту марки Brent зросли з 82,81 доларів до 94,58 доларів за барель. Ціни на нафту марки WTI зросли з 82,58 доларів до 92,24 доларів за барель.

Війни Близького Сходу завжди впливали на вартість нафти. У 2014 році, коли стався конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази, ціни на нафту зросли на 15%. У 2006 року, коли стався конфлікт між Ізраїлем та Ліваном, ціни на нафту зросли на 10%. Західні експерти вважають, що поточна ситуація на Близькому Сході може принести нашому ворогу деякі вигоди, але вони будуть обмежені. Країна-агресорка є великим виробником нафти та газу, але не єдиним.

Якщо конфлікт на Близькому Сході буде тривалим і матиме серйозні наслідки для світової економіки, ціни можуть зрости значно. Так, аналітики JPMorgan Chase очікують, що ціни на нафту марки Brent зростуть до 120 доларів за барель до кінця листопада 2023 року. Спостерігачі ринку очікують, що США можуть незабаром посилити санкції щодо експорту нафти з Ірану, великого гравця на ринку сировинних товарів через тісні зв'язки Тегерана з ХАМАС і Хезболлою. Роберт Раян, головний стратег BCA Research, заявив, що існує один шанс із чотирьох, що видобуток іранської нафти може впасти на 1 мільйон барелів на день внаслідок посилення санкцій США. З тих же причин він надав таку ж можливість падіння видобутку нафти в країні-агресорці. За словами Райана, це може призвести до зростання цін на нафту до $140 за барель у наступному році.

Як це вплине на ціни в Україні? Короткостроково ніяк. "Є домовленості з урядом — не підвищувати ціни вище 60 гривень за літр. І всі навколо цієї планки топчуться. Якщо маржа сильно падає й тримається на низькому рівні два тижні й більше, то підвищення цін ініціює тандем ОККО плюс WOG. Якщо прибутковість нормальна, то сигналом для ринку підвищувати цінники стає перегляд прайсів "Укрнафтою",- розказав Леушкін. Але звісно що як світова ціна нафти продовжить зростати, то державі доведеться передомовлятись з трейдерами.