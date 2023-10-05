Налоговики начали "трясти" топливный рынок: как это ударит по цене бензина

АЗС сети Avantage 7 в Винницкой области начали прекращать работу

Вслед за проверкой газовых заправок ООО "Газ-ресурс" в сентябре, Государственная налоговая служба Украины начала проверки АЗС сети Avantage 7. Ее заправочные станции в Винницкой области перестали работать с сегодняшнего утра.

Об этом "Телеграфу" сообщили читатели, прислав фото неработающих станций. Данную информацию нам подтвердили участники топливного рынка.

АЗС Avantage 7 в Винницкой области

"Вслед за проверками на газовых станциях сети Avantage 7, которые были записаны на "Газ-ресурс", начали проверки и на торгующих бензином и дизтопливом. Вероятно, в налоговой принято решение заняться компаниями, которые платят слишком мало налогов в бюджет с продажи бензина. В этом смысле Avantage 7 с их отчетом в "минус" 44 копейки на каждом литре был очевидным кандидатом", — пояснил "Телеграфу" участник топливного рынка.

Еще одна АЗС Avantage 7

По словам источника "Телеграфа", проверки ряда компаний, которые декларируют самые малые платежи в госбюджет, будет продолжаться. Однако в целом это вряд ли изменит ситуацию на рынке и не повлечет дефицита топлива из-за закрытых АЗС как и не приведет к росту цен на бензин или автогаз. Отметим, что сама сеть АЗС Avantage 7 утверждает, что с января 2022 года уплатила налогов на 901,3 млн грн.

Авто объезжают неработающую АЗС

А вот чего украинским автовладельцам стоит опасаться, так это роста мировых цен на нефть, поскольку цена барреля выше 95 долларов автоматически будет означать рост цены бензина. Впрочем, после сентябрьского роста цен на неть марки Brent до почти 94 долларов, к 5 октября ее стоимость упала до 85,3 долларов за баррель.