Податківці почали "трусити" паливний ринок: як це вдарить по ціні бензину

АЗС мережі Avantage 7 у Вінницькій області почали припиняти роботу

Після перевірки газових заправок ТОВ "Газ-ресурс" у вересні Державна податкова служба України розпочала перевірки АЗС мережі Avantage 7. Її заправні станції у Вінницькій області перестали працювати з сьогоднішнього ранку.

Про це "Телеграфу" повідомили читачі, надіславши фото непрацюючих станцій. Цю інформацію нам підтвердили учасники паливного ринку.

АЗС Avantage 7 у Вінницькій області

"Слідом за перевірками на газових станціях мережі Avantage 7, які були записані на "Газ-ресурс", почали перевірки і на торгуючих бензином і дизпаливом. Ймовірно, у податковій ухвалено рішення зайнятися компаніями, які сплачують надто мало податків до бюджету з продажу бензину. У цьому сенсі Avantage 7 зі своїм звітом у "мінус" 44 копійки на кожному літрі був очевидним кандидатом", — пояснив "Телеграфу" учасник паливного ринку.

Ще одна АЗС Avantage 7

За словами джерела "Телеграфа", перевірки низки компаній, які декларують найменші платежі до держбюджету, продовжуватиметься. Однак загалом це навряд чи змінить ситуацію на ринку і не спричинить дефіциту палива через закриті АЗС як і не призведе до зростання цін на бензин чи автогаз. Зазначимо, що сама мережа АЗС Avantage 7 стверджує, що з січня 2022 сплатила податків на 901,3 млн грн.

Авто об’їжджають непрацюючу АЗС

А ось чого українським автовласникам варто побоюватися, то це зростання світових цін на нафту, оскільки ціна бареля вища за 95 доларів автоматично означатиме зростання ціни бензину. Втім, після вересневого зростання цін на марку Brent до майже 94 доларів, до 5 жовтня її вартість впала до 85,3 доларів за барель.