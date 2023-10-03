Серйозний "дах"? Чому податкова відступила від мережі АЗС, запідозреної у несплаті податків

Схоже, що дана спроба лише перша в майбутньому списку.

Наприкінці вересня співробітники Державної податкової служби України провели перевірку низки АЗС, які належать ТОВ "Газ-ресурс". Проте робота мережі не надто постраждала, оскільки заправки компанії не працювали лише близько доби і то лише у двох регіонах.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела на паливному ринку, наголосивши, що проблеми у ТОВ "Газ-ресурс" виникли лише у Рівненській та Волинській областях. Але навіть там зупинили роботу лише кілька заправок.

Згідно з документами, отриманими "Телеграфом", ініціатором перевірки заправок "Газ-ресурсу" була тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Податківці навіть виявили відсутність скрапленого газу в місцях його зберігання, що є порушенням та, склавши відповідний акт, ухвалили розпорядження про анулювання ліцензії на оптову торгівлю.

Перевірка пройшла

За версією співрозмовників "Телеграфа", мережа АЗС нібито просто домовилася з ким треба і продовжує роботу, що може говорити про серйозний "дах". Зауважимо, що ТОВ "Газ-ресурс" має понад 60 ліцензій на роздрібну торгівлю паливом на газових та комплексних заправках.

Цікаво, що голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетьманцев у своєму Telegram-каналі також повідомив про роботу податківців по одній мережі АЗС з метою сплати нею податків до державної скарбниці.

Рейтинг мереж АЗС зі сплати податку

За його словами, одна з невеликих, але сумнозвісних мереж АЗС обурилася з приводу дій Державної податкової служби і нарікала, що "їй не дають продавати дешеве паливо".

"До речі, сусідам за рейтингом радив би також замислитися над своєю податковою поведінкою у війну", — наголосив Гетьманцев.

Цікаво, що як рейтинг політик використав озвучені раніше підрахунки експерта паливного ринку Сергія Куюна про сплату податків мережами АЗС. З них випливало, що з літра палива держава навіть винна 44 копійки АЗС бренду Avantage 7. Чи мав на увазі нардеп саме цю мережу АЗС, чи йшлося про заправки ТОВ "Газ-ресурс" — невідомо. При цьому в самій Avantage 7 стверджують, що сплачують усі податки, хоч і не уточнюють, скільки саме одержав бюджет.