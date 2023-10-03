Серьезная "крыша"? Почему налоговая отступила от сети АЗС, заподозренной в неуплате налогов

Похоже что данная попытка лишь первая в будущем списке

В конце сентября сотрудники Государственной налоговой службы Украины провели проверку ряда АЗС, принадлежащих ООО "Газ-ресурс". Однако работа сети не особо пострадала, поскольку заправки компании не работали лишь около суток и то лишь в двух регионах.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники на топливном рынке, подчеркнув, что проблемы у ООО "Газ-ресурс" возникли только в Ровенской и Волынской областях. Но даже там остановили работу лишь несколько заправок.

Согласно документам, полученным "Телеграфом", инициатором проверки заправок "Газ-ресурса" была временная следственная комиссия Верховной Рады. Налоговики даже обнаружили отсутствие сжиженного газа в местах его хранения, что является нарушением и, составив соответствующий акт, приняли распоряжение об аннулировании лицензии на оптовую торговлю.

Проверка прошла

По версии собеседников "Телеграфа", сеть АЗС якобы просто договорилась с кем надо и продолжает работу, что может говорить о серьезной "крыше". Заметим, что ООО "Газ-ресурс" имеет свыше 60 лицензий на розничную торговлю топливом на газовых и комплексных заправках.

Любопытно, что глава комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале также сообщил о работе налоговиков по одной сети АЗС с целью уплаты ею налогов в госказну.

Рейтинг сетей АЗС по уплате налога

По его словам, одна из небольших, но печально известных сетей АЗС возмутилась по поводу действий Государственной налоговой службы и посетовала, что "ей не дают продавать дешевое топливо".

"Кстати, соседям по рейтингу советовал бы также задуматься над своим налоговым поведением в войну", — подчеркнул Гетманцев.

Интересно, что в качестве рейтинга политик использовал озвученные ранее подсчеты эксперта топливного рынка Сергея Куюна об уплате налогов сетями АЗС. Из них следовало, что с литра топлива государство даже должно 44 копейки АЗС бренда Avantage 7. Имел ли ввиду нардеп именно эту сеть АЗС, или речь шла о заправках ООО "Газ-ресурс" — неизвестно. При этом в самой Avantage 7 утверждают, что платят все налоги, хотя и не уточняют, сколько именно получил бюджет.