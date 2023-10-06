Как понять, что бензин некачественный: 4 простых совета

Это должен знать каждый водитель

Из-за роста цен и большого количества мошенников на рынке топлива, которые пытаются заработать как можно больше денег любым способом, в Украине часто продают некачественный бензин. Торговцы контрафактным дизелем и бензином настолько активизировались, что иногда даже на известных АЗС можно встретить фальсификат. Вспомним, например, случай, который в июле произошел во Львове, когда более 10 автомобилей сломалось после заправки на известной АЗС.

Из-за плохого качества топлива не только можно напрасно потратить деньги, которые и так зарабатывать нелегко, но и рискнуть техническим состоянием своего авто. Рассказываем, как определить "на глаз" некачественный бензин.

Какой бензин часто "бодяжат" и что добавляют?

Чтобы сделать топливо дешевле, чаще всего его разбавляют. Но, конечно, не водой, как некоторые могли бы подумать. Для этого используют разные химические добавки. После разбавления октановое число уменьшается. Для его поднятия добавляют нафталин, ацетон, метилтритбутиловый эфир или N-метиланилин.

Чаще всего подрабатывают бензин марки А95, потому что она самая распространенная. Но контрафакт или разбавленное топливо можно легко определить. Для этого есть четыре способа.

Запах

Проверка запаха бензина является самым легким способом проверить, имеет ли бензин посторонние примеси. Лучше всего иметь в авто образец бензина хорошего качества, чтобы сравнить. Но если вы чувствуете во время заправки странный запах, это повод для насторожения.

Цвет

По цвету некачественный бензин существенно отличается. Он будет темнее обычного. Если вы нальете его в канистру или в другую емкость, в жидкости увидите осадок.

Изменения в поведении двигателя

Если после заправки автомобиля бензином авто начинает плохо заводиться, это может являться признаком некачественного топлива. Также о проблемах качества может свидетельствовать увеличенное его потребление и потеря мощности. Но это можно будет понять только после заправки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что цена на бензин в октябре может достичь отметки 80 гривен за литр.