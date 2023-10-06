Як зрозуміти, що бензин неякісний: 4 прості поради

Це має знати кожен водій

Через зростання цін та велику кількість шахраїв на ринку пального, які намагаються заробити якомога більше грошей будь-яким методом, в Україні часто продають неякісний бензин. Торговці контрафактним дизелем та бензином настільки активізувались, що часом навіть на відомих АЗС можна натрапити на фальсифікат. Згадаймо, наприклад, випадок, що у липні трапився у Львові, коли понад 10 авто зламалось після заправки на відомій АЗС.

Через це не тільки можна марно витратити гроші, які й так заробляти нелегко, але й ризикнути технічним станом свого авто. Розповідаємо, як визначити "на око" неякісний бензин.

Який бензин часто "бодяжать" і що додають?

Щоб зробити паливо дешевшим, найчастіше його розбавляють. Але звісно, не водою, як дехто міг би подумати. Для цього використовують різні хімічні добавки. Після розведення октанове число зменшується. Для його підняття додають нафталін, ацетон, метилтритбутиловий ефір або N-метиланілін.

Найчастіше підробляють бензин марки А95, бо вона найпоширеніша. Але контрафакт або розведене паливо можна легко визначити. Для цього є чотири способи.

Запах

Перевірка запаху бензину є найлегшим способом перевірити, чи бензин має сторонні домішки. Найкраще мати в авто зразок бензину хорошої якості, щоб мати змогу порівняти. Але якщо ви відчуваєте під час заправки дивний запах, це привід для настороження.

Колір

За кольором неякісний бензин буде суттєво відрізнятися. Він буде темнішим, ніж зазвичай. Якщо ви наллєте його в каністру чи іншу ємність, у рідині з’явиться осад.

Зміни у поведінці двигуна

Якщо після заправки автомобіля бензином авто починає погано заводитись, це може бути ознакою неякісного пального. Також про проблеми з якістю палива може свідчити збільшене його споживання та втрата потужності. Але це можна буде зрозуміти лише після заправки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ціна на бензин у жовтні може сягнути позначки 80 гривень за літр.