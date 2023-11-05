Ремонт вас разорит: названы 5 худших кроссоверов на украинском рынке

В антирейтинг вошло 5 популярных моделей кроссоверов

При выборе подержанного автомобиля главное внимание уделяется его надежности и качеству. Никому не нужно транспортное средство, которое уже с самого начала начнет создавать проблемы, потребует затрат времени и денег.

Это касается и кроссоверов, которые в последнее время приобрели большую популярность. Эксперты What Car вместе со страховой компанией MotorEasy провели исследование вторичного рынка, собрав отзывы владельцев кроссоверов и статистику обращений в сервисные центры. Так они установили, какие модели часто становятся источником неудобств для собственников. В список вошло 5 моделей, пишут на сайте What Car.

Range Rover Evoque (2011-2019)

Range Rover Evoque, выпускавшийся с 2011 по 2019 год, является компактным кроссовером от известной британской компании Land Rover. Она известна своей надежностью и качеством, однако, к сожалению, это касается всех моделей.

Автомобиль обладает стильным дизайном, роскошным интерьером и высокой мощностью двигателя. В салоне используются только качественные материалы, передовые технологии и разумные системы безопасности.

Машина производилась с разными вариантами двигателя – бензиновыми и дизельными. Варьировались они по мощности. Несмотря на свою популярность, в Evoque часто встречались проблемы с электрической системой и некоторыми деталями в кабине. Также владельцы жалуются, что автомобиль тратит очень много горючего.

Nissan X-Trail (2014-2022)

Nissan X-Trail (2014-2022) – очень популярный во всем мире кроссовер от японского производителя Nissan, известный своей функциональностью, просторным салоном и разнообразными опциями.

Этот автомобиль также производился в бензиновом и дизельном вариантах, однако последний был гораздо более популярным. Характеризуют эту машину как комфортную, с большим багажником и дорожным просветом.

Многие владельцы X-Trail отмечают, что авто надежное и долговечное, оно не боится даже самых плохих дорог. Однако есть и минусы — массовые проблемы с электричеством, а также качеством внутреннего убранства, особенно в ранних моделях. Кузов часто подвергается коррозии, а ремонт достаточно дорог.

Peugeot 3008 – дизель (2017 – 2023)

Peugeot 3008 – компактный кроссовер с дизельным двигателем, который ценят за умеренную цену, качество, стильный дизайн и современные технологии. Модель выглядит несколько спортивно, современный салон с высококачественными материалами и отличную проходимость на дорогах.

Peugeot 3008 в дизельном исполнении оснащен мощным и эффективным двигателем, обеспечивающим хорошие показатели производительности. Однако некоторые владельцы указывают на проблемы с подвеской, электроникой и ПО. А дизельный вариант нужно обслуживать гораздо чаще, чем бензиновый.

Audi Q5 дизельный (2008-2017)

Audi Q5 – известный на разных рынках среднеразмерный кроссовер от Audi. Он имеет отличную динамику, мощность, но при этом достаточно экономичен.

Вид кроссовера достаточно привлекателен, лаконичен, как и все модели компании. Он имеет систему полного привода Quattro, которая делает автомобиль более управляемым и стабильным, особенно в условиях плохой погоды.

Некоторые владельцы машины отмечают, что при обслуживании возникают постоянные проблемы. В частности, речь идет о неустойчивой хромированной отделке радиатора, лакокрасочном покрытии, часто отказывают камеры заднего вида. Однако двигатель вызывает больше всего вопросов — он нуждается в очень много смазки.

Land Rover Discovery (2017 – настоящее время)

Land Rover Discovery, который представлен в 2017 году и выпускается по сей день, является большим и престижным автомобилем с мощными возможностями для путешествий как в городе, так и вне его. Он известен высоким качеством изготовления и способностью преодолеть разные дорожные условия.

Автомобиль поставляется в бензиновом и дизельном вариантах с разными уровнями мощности. Однако некоторые владельцы отмечают, что у машины нередко возникают проблемы с электроникой или системами безопасности. Также высокие затраты на обслуживание и запчасти не являются преимуществом этого автомобиля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дешевый электрокар возглавил рейтинг популярных подержанных авто октября.