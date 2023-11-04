Тираж всего 50 авто: Audi выпустила последнюю в истории TT

Цену уже рассекретили

Еще раньше компания Audi заявляла, что скоро самый легендарный спорткар ТТ войдет в историю. Вероятно, время пришло.

В октябре Audi представила новый, лимитированный TT, который будет создан только 25 штук. Теперь же компания объявила о запуске заключительной спецверсии под названием Audi TT Roadster Final Edition.

Дань уважения первому поколению разработчики воплотили в эксклюзивной расцветке Audi Exclusive Goodwood Green Pearl. Это автомобиль с серой крышей и матовыми деталями на бамперах автомобиля. Эта модель Final Edition разработана на основе S-Line третьего поколения с 20-дюймовыми колесами уже в базовой комплектации.

В экстерьере и интерьере авто теперь почти нет значков S. Вместо них в дизайне видим новые элементы из углеволокна. В салоне – кожаные сиденья цвета Palomino Brown. В компании говорят, что это современное видение оригинальных сидений первого поколения.

Технические характеристики Audi TT Roadster Final Edition

Машина оснащена мощным двухлитровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Ее мощность составляет 228 лошадиных сил. Коробка передач семиступенчатая, имеет двойное сцепление. Машина имеет полный привод уже в базовой комплектации.

Разгон с нуля до сотни занимает всего 5,5 секунды. Цена автомобиля составит около 69 тысяч долларов. Будет выпущено всего 50 экземпляров.

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