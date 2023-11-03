Дешевый электрокар возглавил рейтинг популярных подержанных авто октября

Рейтинг показывает, что украинцам нужны дешевые, но надежные авто

В период с 1 по 31 октября украинцы купили 6200 электромобилей. Среди них есть как новые, так и подержанные электромобили.

Подержанных было 27,5% от общего количества покупки автомобилей с электродвигателем. Это 1690 штук. Рассказываем о самых популярных из них.

Nissan Leaf

С огромным отрывом от соперников, как и в сентябре, стал Nissan Leaf. В октябре 2023 г. соглашений по купле-продаже заключили 393 штуки.

Напомним, что Nissan Leaf – это электрический автомобиль, производимый компанией Nissan. Он самый популярный в мире и в Украине в частности.

Leaf работает исключительно на электричестве и имеет хорошую мощность и дальность хода на одном заряде батареи. А еще он один из самых дешевых на рынке, в соответствии со своими характеристиками. На вторичном рынке Украины Nissan Leaf можно приобрести по цене от 4200 до 30000 долларов.

Volkswagen e-Golf

Электрокар Volkswagen e-Golf оказался на второй строчке рейтинга электрокаров в Украине. Его приобрели 186 штук.

Volkswagen e-Golf – это электрический вариант популярной модели Golf. Этот электромобиль оснащен питающей электродвигатель батареей с достаточным запасом хода и средней мощностью, которой хватит как в городе, так и на трассе.

Снаружи он смотрится практически так же, как и обычный Golf. Цены на Volkswagen e-Golf на вторичном рынке стартуют от 7900 и достигают 20 тысяч долларов.

Tesla Model 3

Популярный электрокар производства компании Илона Маска расположился на третьей строчке рейтинга. Что касается количества продажи этого авто, то в октябре заключили 149 сделок.

Tesla Model 3 – это электрический компактный седан от Tesla. Он известен высокой мощностью, дальностью хода на одном заряде (400–500 км) и передовыми технологиями. Model 3 стал популярным благодаря элегантному дизайну, высокой скорости и полному автопилоту.

А недавно Tesla Model 3 спас своего владельца, бежавшего от террористов в Израиле. Автомобиль со спущенными колесами, продырявленными окнами и кузовом смог продолжить движение и отвести своего раненого владельца в больницу.

Этот электромобиль получил огромную популярность благодаря своим характеристикам. В частности, дальности хода, скорости как у суперкаров и технологии автономного вождения. В Украине Tesla Model 3 можно купить по цене от 10 тысяч долларов (после ДТП) и до 52 тысяч долларов (почти новые модели).

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 – на четвертом месте в рейтинге с количеством сделок в 109 шт. Этот электрический кроссовер – компактный, однако просторный внутри, стильный и практичный. Он имеет высокую дальность хода, что позволяет передвигаться не только в городе, но и между населенными пунктами.

ID.4 базируется на модульной платформе MEB Volkswagen и имеет просторный и функциональный интерьер. Электрокар ценят продуманный дизайн и современные технологии. Цены на Volkswagen ID.4 на вторичном рынке Украины таковы: от 16 900 до 41 тысячи долларов.

Renault ZOE

Renault ZOE – это электрический автомобиль от французского производителя Renault в кузове компактного хэтчбека. ZOE предназначен для городской езды, поскольку не имеет большой дальности хода и мощности. Однако для города это то, что нужно. Цена авто приятно удивляет – от 6200 и до 21 тысячи долларов.

Десятку лидеров замыкают такие электрокары – Tesla Model S (83 проданных авто), Tesla Model Y (67 шт.), Audi E-Tron (53 шт.), BMW i3 (45 шт.) и Tesla Model X (39 шт.)

Ранее "Телеграф" сообщал, что китайский электрокар неожиданно стал лидером украинского авторынка.